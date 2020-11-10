睡覺耳朵刺癢「摳出一條毛毛腳」　他嚇醒：小強往裡面狂鑽！

▲睡覺中男子耳朵被小強爬進去。（圖／翻攝自南寧新聞網，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸廣西南寧一名男子5日早上睡覺時，突然感覺耳朵痛痛癢癢的，隨手用手一摳，竟然出現一條蟑螂腿，還感覺到裡面蟑螂一直往更深處鑽，趕緊衝去醫院求助。最後在醫生幫助下，夾出了剩下的半隻蟑螂。

根據南寧新聞網報導，董先生5日早上7時25分到醫院指出，當天早上睡覺時候，突然感覺左耳有東西鑽進去，出現刺痛、瘙癢感覺，半夢半醒之間，本能地用手拍打耳朵，卻沒有變好，最後用手指去摳。

結果董先生摳出一條昆蟲的腿，看起來就像是蟑螂，雖然拔出了一部分，但他的耳朵還是一樣不舒服，而且感覺小強還進一步往耳朵裡面繼續鑽，因此馬上前往醫院。

南寧市中醫醫院急診科黃醫生表示，當時用電筒照進董先生耳道發現，其外耳道隱約看到半隻蟑螂的軀體，把耳道都堵死了，之後用鉗子把它夾出來，「蟑螂大約有2釐米長，大小跟我的小指頭差不多」。

取出蟑螂屍體後，經過檢查董先生的聽力沒有受影響，並且進行了耳朵消毒作業。黃醫生提醒，蟑螂身上帶著多種細菌，如果不小心弄破耳朵表皮，容易受到細菌感染，甚至還會傳染上疾病，如果遇到昆蟲鑽耳的情況，要及時到醫院取出，以防引起耳道感染。

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