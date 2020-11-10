陸再擋台灣參加WHA　蘇貞昌：多數國家都力挺台灣參加

記者陳家祥／台北報導

世界衛生大會（WHA）9日復會，雖有2個友邦力挺台灣以觀察員身分參與，但最終仍因大陸阻擋而遭拒。對此，行政院長蘇貞昌表示，絕大多數國家都力挺台灣參加WHA，「中國這樣做只會引來越來越多的國家人民站出來譴責中國」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，不只2個友邦，其實絕大多數國家都力挺台灣參加WHA，因為健康無國界，防疫要全球大家一起來，「中國卻以政治因素來阻擋防疫做得最好的台灣貢獻經驗智慧，幫全世界做好防疫，這對台灣的打壓其實也是對全世界的破壞，也是讓防疫出現破口，中國這樣做只會引來越來越多的國家人民站出來譴責中國」。

另外，陸委會示警大陸恐加速統一進程，蘇貞昌說，中國一直不放棄對台使用武力，不放棄要統一台灣，但台灣人民的警覺也越來越高，「越來越多台灣人民認知我們就是主權獨立的國家，認知中國是對台灣最不友善的國家」。

蘇貞昌說，從這次防疫後大家也知道，台灣人是同舟一命，只有人民跟政府大家團結在一起，才能有效的防疫，有效的防止中國所謂的要統一、要併吞台灣，所以難免還有一些人執迷不悟跟中國唱和，一直想要漸統，「這種漸統的人始終執迷不悟，始終在那裏跟中國唱和，這種人是越來越被主流民意唾棄，大家也越來越看清他的嘴臉，也越來越沒有說服力」。