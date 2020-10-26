新彊疫情與冬季降溫有關　陸專家：不會出現1月的武漢

▲新疆喀什新冠病毒感染個案激增 。（圖／視覺中國）

記者曾俊豪／綜合報導

新疆喀什地區一名17歲少女無症狀確診，並在當地製衣廠工作，隨即引發一連串傳染，25日新增無症狀感染者137例，均在喀什地區疏附縣。中國疾病預防控制中心原副主任楊功煥指出，由於流調的具體情況尚不清晰，無法判定為何一夜新增137例無確診個案，但此次疫情與冬季來臨，當地氣溫下降有一定關聯。

《紅星新聞》就新疆疫情專訪楊功煥，他解釋，儘管在10月24日通報了一例無症狀感染者病例，第二天無症狀感染者病例就增至137人，但這部分病例或在前期與第一例病例接觸時已被感染，只是在對第一例患者進行流行病學調查時才被排查出來。

由於今年7月中旬，烏魯木齊才出現新冠肺炎確診病例後，一直到8月2日，當時統計的確診病例已經超過500例，之後疫情便得到有效控制。時隔2個多月時間，新疆為何又再次出現疫情？

▲喀什疫情源頭為一名17歲少女。（圖／視覺中國）



對此，楊功煥認為，這並不意味著新疆疫情防控失效，也並不能斷定疫情將大面積蔓延，「相比於其他國家的疫情發展情況，我國疫情的防控已取得明顯成效，但在外防輸入、加之新冠病毒本身的傳染特性上，任何地方出現幾十個甚至上百個確診病例均不足為奇。」

她強調，「兩次疫情都屬於小範圍的零星病例，其實無論是過去還是現在，甚至有可能在將來，各地出現疫情的小波動都有可能，但絕不會再出現1月時武漢的嚴重疫情，公眾不必太過恐慌。」

至於導致本次喀什疫情的原因，楊功煥表示，因尚不明晰流調的具體情況，尚無法判定具體原因。不過，她認為，此次疫情與冬季來臨，氣溫下降有一定關聯，「隨著氣溫下降，新冠病毒活性會有所增加，這也是疾病發生的規律。」

《天山網》報導，新疆喀什已啓動一級應急響應，4個鄉鎮升級為高風險地區，新疆維吾爾自治區也已抽調600多名核酸檢測人員緊急支援喀什，預計到10月27日將完成喀什地區全員核酸檢測。

▲喀什當地已動員核酸檢測 。（圖／視覺中國）