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武漢東湖學院學餐廚工用腳洗菜　校方：全部開除

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實習記者劉佩婷／綜合報導

近日在網路上有段影片被瘋傳，武漢市東湖學院學生餐廳的員工，在廚房準備飯菜時，一位阿姨穿著雨鞋正在用腳洗菜，旁邊還有位大叔在吸菸，更扯的是居然有人把掉在地上的香腸檢回到盤子裡，要準備給學生吃。校方表示，會對食堂做出相關的懲處。

▲食堂人員用腳踩踏食物。（圖／翻攝自微博）

▲食堂人員用腳踩踏食物。（圖／翻攝自微博）

根據《香港01》報導，東湖學院的「品味軒」食堂，在衛生方面有待加強，廚工的食品安全知識與道德觀念也必須加強訓練。東湖學院校方表示，這些涉及到相關食安問題的人員會全面開除，對於不衛生的廠商也不會有任何容忍的餘地。

更有網友質疑這些惡劣的廚工，紛紛在影片下留言：「是沒有小孩嗎？」、「太可怕了！這到底是什麼心腸啊」、「給別人吃的食物可以隨便嗎？」、「太惡劣了吧！」「如果知道自己吃到這樣的食物有何感想？」、「多替別人著想，不要那麼自私吧！」

影片曝光後，不管是校譽還是食品安全問題都受到重大的影響。東湖學院表示，會再釐清廚房內部的相關問題，並且將涉及此事件的人員都開除，往後對於食物衛生方面也會更加嚴格的把關，也針對其他食堂供應商做一系列的全面檢查，加強衛生監管，確保不會再有同樣的問題發生。更承諾讓學生吃到乾淨的食物，因為這是校方的責任與義務。

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