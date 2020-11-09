WHA復會台灣仍吃閉門羹　蔡英文：全世界與WHO的重大損失

▲蔡英文出席「2020台灣全球健康論壇」。（圖／總統府提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

世界衛生組織（WHO）年度大會「世界衛生大會」（WHA）9日復會，雖然在今年5月台灣的14個友邦就曾函請WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），邀請台灣以觀察員身分出席WHA，但我國仍未被邀請參加。對此，總統蔡英文9日晚間在推特表示，「台灣的缺席，是WHO與世界巨大的損失」。

蔡英文指出，台灣有寶貴的醫學經驗可以為全世界服務，包含在對抗新冠肺炎期間非常成功的#台灣模式，但是因為政治因素的阻礙，台灣被排除在WHA之外。她對此遺憾地說到，「台灣的缺席，是WHO與世界巨大的損失」。

同日稍早，蔡英文也於社群網站上，一一列出國際社會友人發聲挺台，並強調來自世界各國、上千位國會議員的行動，說明了「支持台灣」是國際社會不容忽視的聲音。如果WHO仍因為北京當局的干預，持續拒絕台灣的參與，那麼不僅會喪失全球團結抗疫的機會，也喪失了WHO宣稱的 「HealthForAll」理念。