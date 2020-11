WHA復會台灣仍吃閉門羹　蔡英文：全世界與WHO的重大損失

▲蔡英文出席「2020台灣全球健康論壇」。(圖/總統府提供)

記者楊庭蒝/綜合報導

世界衛生組織(WHO)年度大會「世界衛生大會」(WHA)9日復會,雖然在今年5月台灣的14個友邦就曾函請WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus),邀請台灣以觀察員身分出席WHA,但我國仍未被邀請參加。對此,總統蔡英文9日晚間在推特表示,「台灣的缺席,是WHO與世界巨大的損失」。

蔡英文指出,台灣有寶貴的醫學經驗可以為全世界服務,包含在對抗新冠肺炎期間非常成功的#台灣模式,但是因為政治因素的阻礙,台灣被排除在WHA之外。她對此遺憾地說到,「台灣的缺席,是WHO與世界巨大的損失」。

同日稍早,蔡英文也於社群網站上,一一列出國際社會友人發聲挺台,並強調來自世界各國、上千位國會議員的行動,說明了「支持台灣」是國際社會不容忽視的聲音。如果WHO仍因為北京當局的干預,持續拒絕台灣的參與,那麼不僅會喪失全球團結抗疫的機會,也喪失了WHO宣稱的 「HealthForAll」理念。

#Taiwan has valuable medical experiences to offer the world, including our successful #TaiwanModel to combat #COVID19, but we have been excluded from participating in #WHA73 due to political obstruction. Taiwan's absence is a great loss for the @WHO & the world. pic.twitter.com/tMB269fkiG