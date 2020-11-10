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AirPods Pro「一首歌爆音5次」　13年果粉搭捷運更崩潰：都破音

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AirPods Pro「一首歌爆音5次」　13年果粉崩潰：音樂會分岔。（圖／東森新聞）

▲謝先生的AirPods Pro出問題。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

許多果粉的AirPods Pro都遇上聲音災情！一位資深果粉謝先生表示，常常搭捷運聽音樂都會聽到「分岔的聲音」，有時一首歌就卡了五次，起初以為是音樂軟體問題，但後來才發現網路上一堆人都反映聽到怪音。而蘋果官方也承諾會替「受災戶們」免費維修。

陸續有果迷反映，AirPods Pro降噪功能可能突然失靈，會聽到很多環境的吵雜聲音；還有人說如果是音樂播1.25倍速時，可能走音甚至爆音。

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資深果粉謝先生從2007年iPhone 1問世，信仰維持13年，但自從他買了最新款的AirPods Pro，就常聽到怪聲音。他向《東森新聞》表示，有一些雜訊出來，音樂會「分岔」，一首歌大概有4、5次。

▼謝先生說，使用AirPods Pro常聽到破音。（圖／東森新聞）

AirPods Pro「一首歌爆音5次」　13年果粉崩潰：音樂會分岔。（圖／東森新聞）

謝先生說，將近8000元的AirPods Pro越聽越不對勁，每次都是右耳有雜音，而且到了捷運狀況還會加劇，「幾乎都是破音比較多，就把耳機拿下來重新再戴回去，欸～結果還是會有這樣子。」

謝先生上網一查才知道好多人都有遇到，只是狀況千奇百怪，有人說戴著走路會有莫名噠噠聲，或是碰到耳機發出類似電流的滋滋聲；也有人遇過音樂播到一半失真，頻率突然變高。

針對今年10月前生產的AirPods Pro產品，近期不少用戶反映「主動式降噪」功能可能無法正常運作，包括街上或飛機上的背景聲音增大，也伴隨缺少低音等情況。對此，蘋果日前表示，用戶若想確定是否符合維修方案，可送至Apple授權的零售店或維修中心預約檢查，將免費提供維修服務。

▼蘋果公司日前公布AirPods Pro最新維修方案。（圖／記者謝仁傑攝）

▲AirPods pro。（圖／記者謝仁傑攝）

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