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40年來降雨最少　水利署長視察嚴峻水情超前部署　

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▲水利署署長賴建信，會同台水公司副總經理李嘉榮，共同前往台南、高雄視察兩地水情，審慎看待水資源日漸升高的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲水利署署長賴建信，會同台水公司副總經理李嘉榮，共同前往台南、高雄視察兩地水情，審慎看待水資源日漸升高的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對40年來降雨最少的1年，水利署署長賴建信，21日會同台水公司副總經理李嘉榮，共同前往台南、高雄視察兩地水情，審慎看待水資源日漸升高的風險。

▲水利署署長賴建信，會同台水公司副總經理李嘉榮，共同前往台南、高雄視察兩地水情，審慎看待水資源日漸升高的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴建信署長此行也慰勉第一線工作人咱，數月以來為民眾把關每一滴水的辛勞，肯定同仁努力，同時指示水情調度仍需積極謹慎操作，尤其時序已進入枯水期，更要做好長期抗旱的準備。

▲水利署署長賴建信，會同台水公司副總經理李嘉榮，共同前往台南、高雄視察兩地水情，審慎看待水資源日漸升高的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

早在今年7月初，水利署南區水資源局面對可能異常的氣候風險，即與中央氣象局，台水公司、農政單位及縣市政府密集協商合作，進行水源跨區調度及加強灌溉管理，做好各種準備，以降低枯旱的影響程度及範圍。

▲水利署署長賴建信，會同台水公司副總經理李嘉榮，共同前往台南、高雄視察兩地水情，審慎看待水資源日漸升高的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

截至21日為止，南化水庫蓄水量尚有8795萬噸（蓄水率96.9％），阿公店水庫有1514萬噸蓄水（99.4％），就是配合現地降雨及實際供水需求，機動引取旗山溪水源至水庫蓄存的結果。今年迄今已引了1.31億噸水量進入南化水庫，相當約1.45個南化水庫的蓄水量，大大發揮水銀行的效果。另外在農業灌溉方面，高雄各灌區二期作預計於10月下旬供灌完成，嘉南灌區二期稻作灌溉也近尾聲，將於11月上旬順利結束灌溉。

南水局指出，時序已進入枯水期，各地川流水都將逐漸降低。氣候異常，這次的枯旱將持續多久無法預測，但南水局將會做最壞的打算、最好的準備，精緻管理調度水源，與各水庫管理單位合作控管好每一滴從水庫出去的水，等待來年豐水期降雨來臨。同時也籲請社會大眾加強節約用水，有水當思無水之苦，人人省水，就能發揮更大的力量。

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