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太麻里前鄉長「趕不上火車」…要求退票遭拒　PO文轟台鐵慘被圍剿

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▲▼台東太麻里前鄉長趕不上火車，要求退票遭拒怒PO文。（圖／翻攝程正俊臉書）

▲程正俊昨購買台鐵車票，準備自太麻里搭往高雄上課。（圖／翻攝程正俊臉書）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東太麻里鄉前鄉長程正俊昨在臉書PO文，指出自己因個人因素未趕上火車，要求退票退款時卻遭到台鐵拒絕，最終因時間因素只能自行開車前往高雄，直呼「個人覺得購買（車票）未搭乘應該扣款退費」，一番言論曝光後立即引來網友砲轟，最後程悄悄將該則PO文刪除，態度轉趨低調未再多做回應。

「退不掉的火車票？有理嗎？」程正俊在PO文忠表示，昨購買了306次自強號，上午9時19分自台東太麻里發車前往高雄，準備前去上課，不料卻因個人因素而趕不上該班列車，經詢問台鐵退票後，卻遭到站務人員回絕，表示「只能改搭下班列車」。

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程正俊指出，由於下班列車到站時間已來不及上課，無奈之餘只能放棄火車，改自行開車前往高雄。事後程正俊在臉書痛批，「台鐵的理由是，車票已過開車時刻，不能退票，這樣對嗎？個人覺得，購買未搭乘應該扣款退費，這值得向消基會陳情鐵路售票之不合理嗎？」

該則貼文曝光後，遭網友轉PO到臉書社團「爆廢1公社」，揶揄「所以我說這位香腸（鄉長），我昨天買了一個便當，因個人因素無法吃，我是否該向消基會主張退費？」底下網友也紛紛留言砲轟，「真的很太麻里隔壁」、「專屬座位可使用時段已經被你買走了，你買了不坐是你的權利，但不能因你不坐就要求退費」、「讓我見證了一個超級大奧客」、「個人因素沒搭上車，怪誰？」「就是一個8+7」、「再次刷新我三觀！」

在網友一陣抨擊後，程正俊稍早也悄悄將該則PO文刪除，態度轉趨低調，對於退票一事不願再多做回應。

▼程正俊要求退票遭拒，怒PO文抨擊台鐵，但卻遭到網友圍剿，該則貼文已悄悄刪除。（圖／翻攝程正俊臉書）

▲▼台東太麻里前鄉長趕不上火車，要求退票遭拒怒PO文。（圖／翻攝程正俊臉書）

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