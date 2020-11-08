今年鐵道便當節11/13登場　紅色E6系、藍色E7系新幹線便當限量賣





▲東日本JR- E7新幹線便當，售價350元。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

2020年第6屆鐵路便當節將在11月13日至11月16日展開，今年同樣將在台北車站大廳登場。雖然受到新冠肺炎疫情影響，但今年仍有5家日本鐵道業者共襄盛舉，一站讓民眾有偽出國的感受。

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▲東日本JR -E6新幹線便當，售價350元。（圖／台鐵提供）

JR東日本公司為全球規模數一數二的鐵道集團，去年創下便當開賣即完售之超高人氣，今年則以兩款「紅色E6系」及「藍色E7系」新幹線外盒包裝，內盛炸雞、通心粉沙拉…等孩子們喜歡的點心，每天限量開賣各100個，售價為350元；大人們也可品嘗職人特製的「深川飯便當」，在醬油高湯飯上頭鋪上鮮美蛤蠣肉及滷星鰻，是最道地的東京傳統漁師料理，每日開賣120個，售價250元。

▲東日本JR- 深川飯便當，售價250元。（圖／台鐵提供）

東武鐵道公司是日本關東地區規模最大的私鐵，「SL大樹日光埋藏金便當PREMIUM」以駛向日光方向的SL大樹號復古觀光蒸汽火車為外包裝，並用台灣在地食材完美演繹日本散壽司風味，使用附贈的精美金色鏟子造型湯匙，更添美味有趣。這次將開賣300個，售價450元，凡是有在攤位上消費（不限定便當），即有機會抽中日本限定小物。

▲▼東武鐵道-SL大樹便當PREMIUM，售價450元。（圖／台鐵提供）

西武鐵道公司從首屆開辦以來，不曾缺席參與鐵路便當節盛事，「秩父滋味味噌豬肉飯」，外包裝是由世界級建築師妹島和世打造的新型特級電車Laview－L（Luxury Living）是奢華的生活空間、a（arrow）象徵像箭一樣的飛速行駛、view則指超大車窗外的流動風景，內盒則集結了滿滿的秩父風味味噌料理。每日限量開賣50個，售價為150元。

▲西武鐵道-秩父滋味味噌豬肉飯，售價100元。（圖／台鐵提供）

▼西武鐵道-秩父滋味味噌普通飯，售價100元。（圖／台鐵提供）

今年唯一代表日本山陰地區（島根縣、鳥取縣）來參展的一畑電車，已有100多年的歷史。「島根飯糰便當」將山陰特有水產「蜆」及「吻仔魚」包入三角飯糰內，從外觀到口味均帶有地方復古與懷舊風味的便當。每日開賣200個，售價為150元。

▲▼一畑電鐵-島根飯糰便當，售價150元。（圖／台鐵提供）





近鐵電車公司是日本最長的私鐵。「近鐵SHIMAKAZE BOX便當」以人氣觀光特急SHIMAKAZE列車造型為外包裝，盛裝鰻魚飯捲、炸蝦壽司和日式辣雞翅，大大滿足想去日本旅遊的心，4天開賣400個，售價為300元；另一款「近鐵江戶川鰻便當」內含Q彈的白飯、蒲燒入味的鰻魚，搭配清甜的玉子燒享用，品嚐絕妙平衡的風味，同樣也是4天開賣400個，售價為200元。

▲近鐵-近鐵江戶川 鰻便當，售價200元。（圖／台鐵提供）

▼近鐵-近鐵SHIMAKAZE BOX便當，售價300元。（圖／台鐵提供）

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