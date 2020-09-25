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清華大學自評「世界一流大學」　陸教育部打槍：要有清醒認識

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▲▼北京清華大學。（圖／翻攝自視覺中國）

▲北京清華大學。（圖／翻攝自視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

北京清華大學日前召開專家評議會，自認已全面建成為「世界一流大學」。不過，此舉卻直接被大陸教育部打槍，9月24日，教育部稱，中國高等教育整體實力與「世界一流」大學還有不小差距，「要有清醒的認識。」

清華大學官網9月21日刊發通稿稱，該校18日召開「雙一流」建設週期總結專家評議會，會議專家認為，清華大學堅持「新時代黨的教育方針」、「社會主義辦學方向」，在2016年到2020年間，綜合實力、社會影響力和國際聲譽持續提升，全面建成為「世界一流大學」。

24日，中國教育部發言人續梅當日在記者會回應相關提問時表示，經過5年的建設，相關建設學校不斷匯集優質的資源、加強內涵建設，也取得階段性的成果，但也清楚的認知到，中國國家高等教育的整體實力和世界一流大學相比，「還有不小的差距。」

她說，中國在本世紀中葉要實現到一流的大學、一流的學科，不論是從數量上還是品質上都要進入世界前列，「還有很長的路要走，還有相當多的工作要做，還有很艱難的任務要完成，所以對此要有清醒的認識。」

根據英國泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）9月2日公佈的2021年度世界大學排名結果，清華大學成為首次進入世界總排名前20位（美國杜克大學，Duke University，並列第20位）的亞洲大學。

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