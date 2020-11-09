國民黨調侃蔡政府瘦肉精也應「髮夾彎」：台美關係不需靠萊豬維繫

▲國民黨抨擊總統蔡英文。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

美國新一任總統由民主黨候選人拜登當選，國民黨9日呼籲蔡政府，美選結束是重新檢討萊豬政策的最佳時機，選前大動作押寶川普，其實髮夾彎也沒關係，那開放萊豬進口的政策，是不是也應該髮夾彎一下，立刻重新檢討和修正？

國民黨9日在臉書發文表示，「國人健康不是政治籌碼，請蔡政府重新檢討萊豬政策」，批評綠營選前大動作押寶川普，不惜開放萊豬示好的蔡政府，現在則是開始髮夾彎。國民黨表示，其實髮夾彎也沒關係，那開放萊豬進口的政策，是不是也應該髮夾彎一下，立刻重新檢討和修正呢？

國民黨說，有6成民意希望暫緩萊豬進口，但現在有民進黨人士在刻意操作，聲稱在拜登當選後，更應該開放萊豬來換取民主黨的支持，而會有這種說法就是因為民進黨過去押寶川普押錯人，所以現在只好拿開放萊豬來挽救跟民主黨的關係。

國民黨主張，拒絕萊豬不會影響台美關係，並請民進黨不要說謊騙人，全世界160個國家都拒絕開放萊豬，台灣過去也始終堅持牛豬分離，但與美國也始終維持良好關係，所以拒絕萊豬就會影響台美關係這種說法，根本就是在欺騙國人。

國民黨表示，正因為萊豬涉及的是國人健康的問題，所以更應該謹慎，而不是輕易地拿國人健康，去押寶特定人士，實現民進黨的利益。食安和健康不是政治上的犧牲品，民進黨在美選押錯寶，崩潰歸崩潰，但還是要尊重民意，重新檢視萊豬進口的政策。

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