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蔡英文推特恭賀拜登「不得其門而入」　王定宇槓上張競：不懂裝懂

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▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透）

▲總統蔡英文推特恭賀拜登當選，在台灣反而掀起一陣風波。（合成圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

2020美國總統大選並未隨者拜登率先過當選門檻而塵埃落定，除了美國還有法律戰程序正在進行之外，台灣的輿論也爭論總統蔡英文為什麼用推特祝賀拜登，是否有正式的管道可以發送賀電。對此民進黨立委王定宇槓上軍事專家張競，認為他「不懂裝懂」。

張競日前在臉書發文指出，蔡總統是否已發送正式賀電？此種對於尚未就職之友邦新任元首當選人，所致送之道賀電文，通常是在外館確認賀電送達對方後，才會對媒體發佈訊息。國內製備賀電文書呈請核判，所需作業時間很短，透過外交電文管道傳送更是幾乎即時，但是遞交時間長短，就是足以檢證外館是否能與拜登陣營直接通聯，是否掌握溝通管道，能夠將元首賀電送達，表面看來雖是「庶務」，但卻可以顯現出外館辦理「政務」到不到位！

▲▼「馬習會五周年研討會」張競認為，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。（圖／取自張競臉書）

▲「中華戰略學會研究員」張競質疑蔡英文推特祝賀拜登只是內宣的把戲。（圖／取自張競臉書）

張競強調，辦外交就是要能搞好人際關係，千萬不要小看致送這份賀電，送信專差只能被擋在門口，在櫃臺請對方簽收，就表示不得其門而入；還是找得到門路，派出高階外交官員，親自遞交給對方之親信幕僚，甚至是大使出馬，能夠順利獲得當選者本人親自接見，將元首賀函當面當面呈送。這個過程與管道就是外交實力展示，更代表未來互動親疏程度。

張競認為，利用社交軟體所表達賀電，是表態給第三者與提供媒體消費運用，不過是搞個對內宣傳把戲，但這騙不過懂門道的政治觀察家與情報分析師。一個冷冰冰的推特，就算不是小編對小編在互動，但到底是個完全透明的場面話，還是少了份人情味。從這看來，面對拜登，起手式看來就不太妙囉？難怪網上大家議論紛紛，這又要怪得了誰呢？

▲▼民進黨立委王定宇於議場門口接受訪問，在議場內對考試院長提名人黃榮村進行提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇於質疑張競「不懂裝懂」。（圖／記者湯興漢攝）

立委王定宇則在臉書針對相同議題指出，國民黨立委林為洲等人說「小英用推特恭賀拜登是裝熟」，藍營號稱學者的張競竟認為，這是信差不得其門而入，才沒發電文。還瞎扯利用社交軟體所表達的賀電，是表態給第三者與提供媒體消費運用，不過是搞個對內宣傳把戲，騙不過懂門道的政治觀察家與情報分析師。

王定宇截圖指出，法國總統馬克宏、英國首相強生、印度總理莫迪、加拿大總理杜魯道，另外還有許多國際領袖像德國首相梅克爾等，都是用推特發文祝賀，難道這些人都是「不得其門而入」、「裝熟」？林為洲、張競為大家完美示範「不懂裝懂，還不事先查證」。

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