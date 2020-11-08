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病父躺長照機構！不孝子冒名3年「狂領118萬」　姊妹一查明細氣炸

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭男冒用父親名義盜領118萬元挨告。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名鄭姓男子2014年藉著父親車禍後、入住長照機構之際，擅自取用父親的印章、存摺，於3年內盜領118萬元。日前台南地院審結，依偽造私文書罪，將鄭男判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，鄭父因車禍事故送醫，隨後入住長照機構，孰料，鄭男卻動起歪腦筋，於2014年2月21日至2017年4月27日間擅自取用父親的存摺、印章，以在農會取款憑條、郵政存簿儲金提款單上盜蓋鄭父印章之方式，冒用鄭父名義，接續偽造取款憑條及提款單共13張，使不知情的承辦人員陷於錯誤，交付鄭男共118萬元。

直到台南地院於2018年1月26日裁定選任鄭男的三名姊妹為鄭父監護人，經查詢帳戶交易明細後，發現鄭男所為，立刻報警提告，全案因此曝光。

對此，鄭男坦承不諱，而法官勘驗相關說詞、證據後，確認鄭男犯行，認為鄭男不盡扶養義務，還為圖一己私利，盜用父親帳戶、印章取款，另考量鄭父今年1月13日過世，三名姊妹曾表示「我們為了父親的安養費用勞心勞力，鄭男卻將父親的錢花的理所當然，非常惡劣，居心何在」，雙方目前未達成和解，足認無宣告緩刑之必要，最終依偽造私文書罪，將鄭男判刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。


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