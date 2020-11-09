42秒狂毆影片曝！花蓮老闆「員工當沙包」尻頭+踹腹…警方回應了

記者蕭可正、陳韻如／花蓮報導

花蓮近日發生一起老闆虐待員工案件！一名疑似是水電行老闆的男子戴著拳擊手套毆打員工，過程中不斷對著要害攻擊，時間長達42秒。對此，花蓮警方表示，目前已掌握施暴者身分與被害人身分，將即刻通知到案說明，並在調查原委後，「依法嚴辦，絕不寬待。」

▲馬尾男戴著拳套猛毆員工，且全程朝頭、腹攻擊，行徑相當惡劣。（圖／翻攝臉書花蓮人）

這段影片在臉書社團「花蓮人」曝光，整整42秒的影片中，只見綁著馬尾的男子不停攻擊一旁的黑衣男子，頭部及腹部完全成了攻擊目標，而手打不夠，馬尾男甚至出腳猛踹，讓黑衣男無處可躲，只能龜縮在角落，且全程沒有反擊。





▲員工被打得無處可躲，最後只能龜縮在角落任憑老闆攻擊。（圖／翻攝臉書花蓮人）

影片曝光後，引起大批網友震怒，紛紛留言怒罵，「側邊不是腎臟附近嗎？還一直打，這很嚴重」、「太可怕了！動手打人就是不對，還把員工當沙包」、「當沙包練拳阿，過分了。」

對此，花蓮縣警方回應，目前已掌握施暴者身分與被害人身分，將即刻通知到案說明，調查原委後，依法嚴辦，絕不寬待。另外，警方也呼籲，私行暴力於法不容，遇有任何違法行為，當事人可就近於警察機關報案或撥打110，警察機關將立即調查處置，保護受害人安全；而職場霸凌亦是社會不可忽視的重要區塊，若員工遭受雇主霸凌，可透過勞工主管機關提出申訴，以維護自身權益。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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