人夫外遇前女友還產子！她喊：是他騙我　正宮亮「1張紙」狠打臉

▲人夫外遇產子，前女友喊，不知道對方有妻子，正宮亮存證信函作證，判決結果出爐。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／高雄報導

人夫阿坤（化名）與前女友小君（化名）婚外情，還產下一子，正宮抓包後氣得向2人求償60萬元。然而，小君辯稱，不知道阿坤已婚，一審最後判阿坤獨賠正宮40萬元。不過，正宮拿出過去曾寄給小君的存證信函上訴，而上頭清楚寫明結婚日期等，高雄高分院最後逆轉改判小君與阿坤須連帶賠償40萬元確定。

正宮提告主張，她與阿坤2015年4月結婚，婚後育有一子，但沒想到阿坤卻在外搞外遇，對象還是他的前女友，2人甚至也生下一子，讓她氣得提出告訴，並向2人求償60萬元。

對此，阿坤坦承不諱，但認為正宮所求償的金額過高；小君則辯稱，2人本來就是男女朋友，後來因為個性不合分手，直到2015年2月阿坤找她復合，還對她訴苦表示，自己已分手的女友懷孕要求結婚，但他不想，一心只想跟跟小君在一起，對此，小君並未同意。

小君表示，原以為事情已告一段落，但沒想到2017年阿坤又找上她，還相當失落的表示自己已離婚，且小孩跟著前妻，「我又變成孤單一個人」，讓她心生憐憫，最後與阿坤發生關係，但她並不知道阿坤其實根本沒離婚，認定自己並沒有侵害到正宮權益，拒絕賠償。

一審法官審理後認為，阿坤曾寫下悔過書，並且承諾不再與小君聯繫，但最後又繼續來往，且正宮也無法提出證據證明小君知道阿坤有妻子，最終判阿坤須獨力賠償正宮40萬元。

對此，正宮提出自己2016年7月間寄給小君的存證信函，裡頭清楚載明，「本人與本人丈夫於民國104年4月1日登記結婚，於民國104年5月30日舉行公開宴客儀式」等語，且小君還親自簽收。此外，阿坤還在2017年7月間傳訊給小君，「明天晚上找你，我和我『老婆』，可以嗎？要跟你談」，而小君還回覆，「不用，我要只要跟你見面，要傷害我就不用來哦」等。

高雄高分院審理後認為，小君自承自己跟阿坤事前男女朋友，應該是熟識阿坤部分親友的，且她也已30多歲，還具備二專畢業的學歷，應當具有相當的智識及社會經驗，也可藉由查看阿坤身分證或向親友詢問，確認阿坤是否離婚等，怎能僅聽阿坤一面之詞就全然採信，因此逆轉改判小君及阿坤須連帶賠償正宮40萬元。

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