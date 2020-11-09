1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光　網跪：人類階級頂端？

▲莫彩曦與老公Adam。（圖／翻攝自莫彩曦FB）



記者黃可昀／綜合報導

在台灣生活的外國YouTuber「莫彩曦Hailey」擁有112萬的訂閱數，不少影片點閱都破百萬，最熱門的是1年前的「美國人不喜歡美國的7-11？」觀看次數高達305萬。有網友表示，莫彩曦和老公都是白人、爸爸都是醫生、身材都很好，「莫彩曦跟Adam看下來根本是人類在地球上的最頂端了吧，長相、社經地位、名氣、財富、家世全部達標。」

原PO在PTT表示，他最近注意到YouTuber莫彩曦，發現他和老公Adam都是高加索種族，「世界上最有錢強勢的種族」，而且雙方的爸爸都是在美國當醫生，經濟狀況非常優渥，再加上夫妻倆嚴格控制飲食、運動，身型和氣色都很好，「尤其前陣子影片公開兩者在美國的家，根本都城堡等級」，換算成台幣價值破億，簡直是無可挑剔的人生勝利組。

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▲莫彩曦1年訂閱破百萬。（圖／翻攝自PTT）



網友則抱持不同看法，「為什麼一定要有人是醫生、房子很大、是白人才叫頂點」、「是很不錯但還不算頂端，還有蓋茲他們呀」、「他們的爸媽才是 ，他們不是」、「美國醫生收入不錯，但離頂端還很遠」、「中產的頂端吧，跟大老闆那些還是比不上。」

另一名網友也在PTT問卦「為什麼莫彩曦這麼紅？」今年看他們的影片時才剛起步，結果不到1年的時間訂閱數就衝到破百萬，「為什麼台灣這麼多外國youtuber，就莫彩曦最紅？」網友紛紛列出莫彩曦的特殊吸引力，「把台灣當家，人又客氣、正能量，當然紅」、「他們愛台灣，不管有無浮誇部分，至少表現的真的愛」、「漂亮正向，符合很多人對美好生活的幻想」、「對愛台灣主題無感，不過覺得她們很正向思考、人也很有趣。」