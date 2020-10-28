放棄700萬年薪！蘋果工程師決定今年回台發展　親曝背後主因

▲2人透露放棄高薪回台的原因。（影／翻攝自youtube／嘟嘟人）

記者崔子柔／綜合報導

不少人一生就追求一份穩定、高薪的工作，不過近日YouTuber「嘟嘟人」透露，他們都決定今年放棄海外的高薪回到台灣，其中工程師Ian已經在蘋果待了5年，年收入高達25萬美元（約台幣710萬）。

Ian從洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）機械工程畢業後，一直在科技業擔任工程師，而Eric是伯克利加利福尼亞大學（UC Berkeley）經濟和統計雙主修畢業，花了7年時間終於考到人生第一張精算師執照。

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他們過的生活是被大部分人稱羨的，但累積了幾年的工作經驗後，他們靜下心來問自己，「如果今天是我們生命最後一天，會不會後悔」，2人的答案都是會。

▲有蘋果工程師放棄高薪工作回到台灣。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

所以在去年底，他們相約好在今年4月離開現在的工作，回到台灣，規劃環遊世界的夢想，並創立YouTube頻道，希望能以自身經驗鼓勵所有想脫離舒適圈的人，當然這個決定也被身邊許多親友反對。

加上今年初新冠疫情爆發，他們的決定就像被上天賞了一巴掌，但他們再次詢問自己，「這時候退縮，會不會後悔」，又得到共同答案「會」，便鼓起勇氣繼續向心裡真正的理想前進。

Ian表示，希望5年後再看到這支影片，會覺得當初沒有做錯決定，人就是要跳脫舒適圈才能成長，讓生活更有意義才是最重要的。