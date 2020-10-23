夜奔JKF女郎香閨被抓包　放火求「不要打臉」+25萬現金逃過毀容

記者邱中岳／台北報導

網紅YouTuber放火9月16日與知名JKF女郎青青參加派對，直接開口說要到女生家中，但凌晨卻被青青男友發現，男友原本要爆揍放火，放火則求情說「不要打臉」，最後放火拿出25萬元和解，也隨即請人送錢後才得以脫身。

據了解，知名網紅、百萬YouTuber放火，得知在W Hotel有一場派對，知道綽號青青的20歲吳姓JKF女郎受邀參加，隨即開口表示自己也想去，事後2人一同前往派對，直到9月16日晚上8時許派對結束。

▲雙方談妥後，青青男友的朋友（前）以及男友(中)與放火（後）一起離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

派對結束後，放火又向青青表示，「可不可以去妳家」，事後2人返回青青位於光復南路的租屋處共處一室，直到17日凌晨25歲的陳姓男友返家敲門，青青起初不願意開門，

事後男友盛怒之下跑到樓下調閱監視器，發現放火與女友進入房間內，事後上樓敲門嗆聲，最後青青才將門打開，男友進入房內後見狀爆怒想揍人，並找來1名友人陪同。

▲知名網紅YouTuber放火，與青青返回香閨，卻遭青青男友當場抓包。（圖／翻攝自放火臉書）

當時青青男友盛怒之下嗆「我不要錢，我要揍你」，嚇得放火直說「不要打臉」，雙方最後以25萬元解決，放火也隨即請朋友將錢送來後才得以脫身。

但是隔一個月，放火在10月22日前往北市警信義分局報案，提出妨害自由、恐嚇取財等告訴，懷疑恐係因當時放火擔心被人打，所以才會同意拿錢走人。

▲男友返家青青拒開門，氣得找管理員調閱監視器，最後發現放火與女友青青一起返家。（圖／記者邱中岳翻攝）

因放火與青青所前往位於光復南路的租屋處，為該名男友所承租，當時陳姓男友直接對青青斥責，還要其搬離住處，警方後續也將傳喚相關人等到案說明。

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