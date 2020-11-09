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富二代爽娶校園女神！　聽完麻吉1句話「怒砍60刀殺妻」

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吉星鵬如願娶到女神，婚後卻殘忍殺妻。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

▲吉星鵬如願娶到女神，婚後卻殘忍殺妻。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

文／CTWANT

大陸杭州一名吉姓富二代2010年間在酒吧認識了外型亮麗的祁姓女子，當場一見鍾情展開熱烈追求，並於2年後步入禮堂。沒想到，吉男婚後不僅每天花天酒地，還懷疑老婆出軌，一氣之下竟抄起菜刀狂砍女方60多刀，導致她當場慘死，事後被判處死刑；而吉男入獄後死性未改，又在獄中犯下多起傷害案件。

《網易新聞》報導，案件要回溯到2010年，19歲的南京女孩祁可欣和朋友們一起到酒吧狂歡，由於她的外亮麗，過去在學校堪稱女神級人物，很快就引起不少男性的注意，富二代吉星鵬便是其中之一；由於吉男是當地有名的小開，名下擁有數套豪宅，出手也相當闊綽，在物質攻勢下，很快就讓祁女淪陷。

 祁可欣的外型亮眼。

▲祁可欣的外型亮眼。

2年後，祁可欣意外懷孕，於是2人奉子成婚，眼看著妻子的肚子越來越大，最需要丈夫關心的時候，吉星鵬卻依然流連於酒吧等場所，經常喝得爛醉回家，但女方始終選擇容忍；2013年4月25日，吉男一如往常跟朋友出去喝酒，酒過三巡突然有人說「聽說你被戴綠帽子了，你老婆祁可欣在外面有人了」。

一席話讓吉星鵬怒不可遏，氣得衝回家找妻子算帳，雙方爆發激烈爭吵，男方竟衝進廚房抄起菜刀，朝祁可欣狂砍60多刀，造成對方當場慘死。2014年4月18日，法院對吉星鵬故意殺人案作出一審判決，認定被告犯故意殺人罪，判處死刑，緩期2年執行；誰知吉男入獄後仍不知悔改，又陸續犯下5起傷害案件，再遭判刑3年，一旦定讞將立即執行死刑。

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