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24歲孕妻做家事太累「下面感染」狂嘔　 老公竟趁睡覺「休妻」

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印度穆斯林女子陰道感染，竟被老公「休了」。（圖／Pixabay）

▲印度穆斯林女子陰道感染，竟被老公「休了」。（圖／CTWANT提供）

文／CTWANT

印度一名24歲的穆斯林婦女因為忙於家務，疏於照顧自己引發陰道感染，沒想到丈夫得知道她的病症後竟要「休妻」，氣得她依據穆斯林婦女（離婚權利保護）法，向丈夫提出申訴。

根據《IndiaTimes》的報導，24歲的沙巴娜（Shabana Syed）2019年和老公結婚，不過婚後兩人感情並不好，今年7月沙巴娜得知自己懷孕，經產檢後婦產科醫師要她「保持衛生」，不過她因為忙於家務，疏忽之下竟引發陰道感染。

沙巴娜告知丈夫必須去看醫生，但丈夫卻不理會，10月時，她開始發燒、嘔吐，父母趕緊帶她去醫院，原來女子得到更嚴重的陰道感染！沙巴娜指出，生病後她住在爸媽家，老公從未探望過她，10月27日時，她正在娘家休息，老公竟來訪並表示要休妻。當沙巴娜醒來時，才知道自己已經被休了，氣得她根據「穆斯林婦女（婚姻權利保障）法」（Muslim Women (Protection of Rights on Marriage Bill），向丈夫提出申訴。

在印度，伊斯蘭教是第二大宗教，約1.7億人口是穆斯林，印度穆斯林男子可以說3次「休妻」就立刻離婚，長久以來，印度穆斯林男性可以說3次「塔拉克」（talaq，阿拉伯語的休妻），就可以和妻子離婚。丈夫可以透過口頭或書面，包括電郵、手機簡訊、即時通訊軟體或在社群媒體貼文，任何時間分次提出，而且不必提供任何理由，包括妻子不在場的情況下也可以提出離婚。

許多伊斯蘭國家已禁止這種離婚方式，2017年3月，超過100萬印度穆斯林連署請願終止這種離婚方式。2017年8月，印度最高法院裁定這種離婚方式違憲。莫迪在2019年大選獲得壓倒性勝利連任後，再度提出「穆斯林婦女（婚姻權利保障）法」，而印度國會在2019年7月底以99票支持、84票反對的結果，通過這項保障法，禁止這種離婚方式，違反者可被處以最高3年有期徒刑。

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