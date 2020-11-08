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未來出版社、文學籤詩幫解惑！全台最大文學史展覽登場

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▲▼國立台灣文學館開幕全新常設展「文學力─書寫LÁN台灣」，打造全台最大文學史展覽。（圖／國立台灣文學館）

▲「文學星圖」互動裝置以電腦演算作家的人際關係網絡。（圖／國立台灣文學館）

記者林育綾／綜合報導

國立台灣文學館開幕全新常設展「文學力─書寫LÁN台灣」，打造最有氣質的文學遊樂園，入口「文學星圖」互動裝置以電腦演算作家的人際關係網絡，化作閃亮星點在迷幻宇宙藍的超大面板上；另還有「文學籤詩機」幫忙解惑、「未來出版社」看你適合出版何種書籍，10多種文青風格遊戲，展覽共分為6大區，展出文物42件，以及12組各式多媒體內容。

台文館讓常設展褪去文學沉重的刻板印象，以多種互動裝置呈現，包括展場入口的「文學星圖」，將台文館的作家資料庫，以電腦演算人際關係網絡，化作閃亮星點在迷幻宇宙藍的超大面板上，觀眾可以一目了然看見作家介紹，以及與他同期的作家們彼此間的相對關係，還包括「文學籤詩機」、「未來出版社」等多種遊戲。

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▲▼國立台灣文學館開幕全新常設展「文學力─書寫LÁN台灣」，打造全台最大文學史展覽。（圖／國立台灣文學館）

▲作家傾囊解惑的「文學籤詩機」。（圖／國立台灣文學館）

而看門道的文學控，也可在常設展中探索，台文館是手握科技部評比一級學術期刊、架構40個文學資料庫的研究型博物館，提供深度知識量，爬梳各種文學型式，客觀呈現它們在台灣歷史的位置，例如原住民族各種祭儀禱詞、神話傳說的「口傳文學」、19世紀蘇格蘭長老教會所創的拉丁字母拼音系統「白話字」、長期被歸類為通俗文學的言情、武俠、奇幻等文類。

▲▼國立台灣文學館開幕全新常設展「文學力─書寫LÁN台灣」，打造全台最大文學史展覽。（圖／國立台灣文學館）

▲看你適合出版何種書籍的「未來出版社」。（圖／國立台灣文學館）

台文館長蘇碩斌表示，台文館蒐集歷史上的作家文物，但並非單純展示「物件」本身，重點在於與人溝通。新時代的觀眾，也是博物館的「合作者」，參觀展覽時，與文物的互動，會彷如共同創作文學作品一般。看過展覽，相信除了感受文學史的艱辛，也能看到「書寫」由各種人群在多種媒體不斷多元散開，書寫力炸開的文學，其實是文學的全新時機。
 
台文館表示，「文學力─書寫LÁN台灣」常設展區域橫跨台文館一樓展覽室A、B。展覽內容共分為6大區，展出文物42件，以及12組各式多媒體內容，期盼大家都能來親近、認識台灣文學，進而參與閱讀及書寫，一同寫下我們的文學故事。

▲▼國立台灣文學館開幕全新常設展「文學力─書寫LÁN台灣」，打造全台最大文學史展覽。（圖／國立台灣文學館）

▲國立台灣文學館開幕全新常設展「文學力─書寫LÁN台灣」，打造全台最大文學史展覽。（圖／國立台灣文學館）

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