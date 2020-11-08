撇當中國版馬斯克　陸第二枚民營運載火箭「穀神星一號」發射

▲穀神星一號發射升空。（圖／央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

北京時間11月7日15時12分，由中國民營公司自主研發的「穀神星一號（遙一）簡陽號」商業固體運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空，將天啟11星送入預定軌道，成為中國第二枚成功將衛星送入軌道的民營火箭。但該公司創始人劉百奇呼籲，「大家不要著急去當馬斯克，重要的還是踏踏實實解決產業上的問題。」

「穀神星一號（遙一）簡陽號」由星河動力（北京）空間科技有限公司自主研發，天啟11星則來自北京國電高科科技有限公司。據《澎湃新聞》報導，火箭發射當天，發射中心場外聚集大批民眾觀看，這也是星河動力公司自2018年成立以來的成攻首飛，明年預計再發射2枚火箭。

▲穀神星一號（遙一）簡陽號商業固體運載火箭，7日在酒泉衛星發射中心發射升空。（圖／翻攝澎湃新聞）

值得注意的是，面對「誰在追趕馬斯克、誰最像馬斯克、誰是中國馬斯克」的說法，星河動力CEO劉百奇坦言，「大家不要著急去當馬斯克，重要的還是踏踏實實解決產業上的問題。」他說，這枚看上去不大的火箭讓，讓公司建立了完善的科研團隊，全部設計工作掌握在自己手裡。

他認為，雖然行業越來越熱鬧，但民營火箭發展要經過三階段，第一是解決入軌，第二個階段是具備穩定批量的入軌發射能力。只有進入第二階段後，才能開始談競爭，「如果說2018年是中國商業航天爆發的元年，2020年是加速發展的階段，那麼2022年將出現分化。」

他進一步表示，到了第三階段，就是真正的降低成本、增加效率，也就是讓火箭重複使用，譬如SpaceX這樣的大幅度降成本。所以目前應該首要解決這些問題，而非追逐誰是中國馬斯克。

穀神星一號運載火箭是一款小型固體商業運載火箭，可滿足近地軌道微小型衛星發射需求；另搭載發射的天啟星座11星，是大陸天啟物聯網星座的組成部分，主要用於提供數據採集傳輸服務，來自上海埃依斯航天科技有限公司、北京國電高科科技有限公司的研發和應用。

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