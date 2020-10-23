鋼筋超過車尾3公尺！倒車「戳中」騎士亡　司機下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

屏東洪姓貨車司機今年4月8日傍晚6時許操作倒車時，沒有注意到後方黃姓騎士正要通過路口，超出車尾3公尺的鋼筋直接撞上騎士，導致對方頭、胸多處骨折當場死亡。屏東地院法官考量到洪男已與死者家屬達成調解，犯後態度良好，日前依過失致人於死罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

▲洪男倒車不慎與黃姓騎士發生擦撞。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY，與本案無關）

判決書中提到，洪男在某鋼鐵公司擔任司機，4月8日傍晚6時許開著自用的大貨車去裝載貨物，並由南向北倒車行駛，卻沒有注意到由西向東行駛的黃姓騎士，導致超出車尾3公尺的鋼筋直接撞上對方。

黃姓騎士被鋼筋「戳中」，連人帶車摔倒在地，造成頭部外傷併顏面骨骨折、前胸撕裂傷併胸骨及二側肋骨多處骨折及連迦胸、右鼠蹊撕裂傷致出血性休克等傷害，不幸當場死亡。驚覺闖禍的洪男事後則主動向到場處理的警員坦承肇事。

屏東地院法官認為，按照規定非框式車廂所能容納的裝載物長度，最多不得超過車輛全長30％，並應該在車後端懸掛危險標識、夜間用紅燈或反光標識，但洪男不僅讓裝載的鋼筋突出車尾，也未懸掛紅燈或反光標識，加上倒車時沒有注意路況，才會釀成憾事。

法官接著指出，洪男犯後坦承犯行，也十分懊悔，並積極與死者家屬達成調解，且已經履行調解條件，考量到他家中經濟狀況尚可，也沒有未成年子女需要扶養，最終依過失致人於死罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。