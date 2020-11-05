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救護車闖紅燈護送發燒翁「騎士沒禮讓撞亡」　駕駛結局大逆轉

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記者黃翊婷／綜合報導

劉姓救護車駕駛2018年4月15日為了護送發燒的老人家就醫，行經屏東縣九如鄉九如路一段與機場外環道路口時闖紅燈，卻和轉彎的騎士發生擦撞，雖然緊急向右閃避，但騎士仍因摔傷身亡。事後劉男被懲處吊銷駕照一年，家中經濟陷入困頓，因此決定提出行政訴訟，最終獲得屏東地院法官判決撤銷原處分，全案仍可上訴。

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲劉男駕駛救護車送老人就醫，卻在途中發生車禍。（示意圖／ETtoday資料照，非事發車輛，下同）

劉男在判決書中提到，事發當日有一名養護之家的老人發燒，車子啟動後隨即開啟紅色閃光燈及警報器，並以時速80公里的速度趕往醫院，行經該路口時有減速至55公里，「我闖紅燈直行，看見騎士要轉彎過來，馬上靠右閃開，因而撞到護欄，騎士的機車前輪有與我的車輛左前輪撞到。」

騎士後來因為傷重不治，劉男則被處罰吊銷駕照一年，他認為救護車闖紅燈是肇事次因，如果被吊銷駕照等同喪失工作，頓時失去經濟來源，生活將陷入絕境，明顯已經侵害到他的工作權，有違比例原則，這才決定提起行政訴訟。

小綠人,紅綠燈,小綠人生日,行人號誌（示意圖／ETtoday資料照）

▲劉男表示穿越紅燈路口時，已有減速注意路況。

承辦此案的警員證稱，案發地點是有點弧度的丁字路口，劉男駕駛的救護車闖紅燈直行要通過，騎士則是轉彎進快車道，他為了閃避向右邊撞到護欄，同一時間騎士右側車身與救護車發生碰撞，看起來像擦撞，沒有誰撞到誰的狀況。

屏東地院法官勘驗相關行車紀錄器畫面，確認救護車當下的確有開啟警示燈及警鳴器，騎士在轉彎前應該可以發現救護車的行徑方向並避開，卻選擇不禮讓；而劉男發現後立即採取迴避措施，只是右側設有護欄，沒有足夠的閃避空間，最終導致憾事發生，考量到他並未違反道路交通安全規則，處罰吊銷駕照確實有所違誤，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

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