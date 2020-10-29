遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛入獄8年多終獲清白之機

▲漁船船長陳火盛被捲入運毒案件遭冤判18年定讞，高雄高分院重啟再審程序 。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄漁船船長陳火盛，被控捲入漁船公司負責人林進龍運毒案件，最後2人均遭判刑18年定讞。陳火盛2012年9月被發監執行，但林進龍則打起官司，為自己平反，直到今年初終獲判無罪確定。陳火盛也提出再審，高雄高分院審理後，日前裁定重啟再審程序，並立即停止對陳火盛的執行，將陳火盛釋放。

本案緣起於2009年5月18日，台商林金群與毒販謝龍宗，在菲律賓購買近6公斤的海洛因磚16塊，藏在3台DVD內裝箱，紙箱上寫「林進龍轉交阿鳳」。林金群遂將紙箱交給到菲國卸貨的我國籍漁船「得利10號」船長陳火盛，謊稱DVD壞掉要送回台灣維修。隨後林金群跨海打電話給林進龍，說有故障DVD要送回台維修，請林進龍到東港碼頭代收後交給謝男的妻子，林進龍一口答應，並叫自己的獨生子，到碼頭取走紙箱。

林子取走紙箱後，隨後被跟監的檢警單位逮捕，檢方認定林子不知情，對林進龍、陳火盛2人提起公訴，最後2人均於2012年8月間遭判刑18年定讞。林進龍不願就此人生含冤，逃亡4年多後獲得「冤獄平反協會」協助，向高等法院高雄分院提出再審，再審2度判決無罪，最高法院也在今年2月間，駁回檢方上訴，林進龍無罪確定。

林進龍無罪後，冤獄平反協會也協助陳火盛提出再審。陳火盛在案件定讞後1個月，就遭發監執行。而他的在審案件經由高雄高分院審理後，也在10月23日作出裁定，准許重啟再審程序，並立即停止對陳火盛的執行。陳火盛隨即獲釋，冤案也獲得洗刷清白的機會。

高雄高分院准許再審的主要理由，是因為台商林金群於2015年歸案返台執行，他多次供稱陳火盛、林進龍對運毒並不知情；另外檢警當時也調查發現，林金群也曾隱瞞毒品存在，致電另一位在漁港工作的蘇姓證人詢問陳火盛的漁船是否已到台灣。再加上同案被告林進龍無罪確定，高雄高分院認為，有必要重新釐清本案，重啟再審。