閃電颱風肆虐恆春半島　樹倒招牌鷹架掉…屏東警冒雨排除

▲屏東縣恆春警分局人員頂著風雨排除危險 ，圖為緊急處理搖晃招牌。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳崑福／屏東報導

「閃電」颱風7日遠離，不過，先前過境恆春半島，帶來不小雨勢、風勢，導致恆春半島各處傳出有路樹倒塌、鷹架、招牌掉落阻礙通行等災情，讓轄區的恆春警分局員警忙於處理，在今天早上10時全部排除，相當辛苦，也贏得民眾讚許。

▲鷹架砸車。（圖／記者吳奕靖攝）

▲修復市容。（圖／記者陳崑福翻攝）

因應閃電颱風來襲，屏東縣政府災害應變中心於6日9時提升「閃電颱風災害應變中心」一級開設，警察局局長李文章立即指示警察局及各分局同步開設，各編組人員派員進駐並於11時召開防颱視訊會議，加強各項防災整備，針對轄內易淹水或土石流災害潛勢地區，作好預防性管制，勸導勿從事觀浪、登山、健行等危險活動。

▲▼清除倒塌樹木。（圖／記者陳崑福翻攝）



6日傍晚後，閃電颱風帶來不小風、雨勢，造成恆春地區有民宅施工鷹架遭強風吹落砸毀路旁汽車、彩券行招牌搖晃、台26線道路及各鄉鎮道路路樹倒塌影阻礙通行等情事，恆春警方獲報後均立即調派員警到場警戒、管制、放置交通警示器材，並通報相關單位前往處置排除，避免對民眾造成危害，並在今天早上全部排除。

恆春警分局呼籲，中央氣象局對恆春半島發布大雨特報，山區豪雨容易造成土石鬆動坍方或路樹倒塌危險之虞，為了安全起見，颱風期間民眾應避免從事海邊、山域活動，籲請民眾做好各項防颱措施，如發現災害可撥打110、119求助，以保障民眾生命財產安全。

▲Her今天推出「雅頓超進化黃金導航臉部膠囊」90顆原價5500元、特價1511元下殺2.7折、買一罐＝省4000元超級殺！

