台中潭子民宅大火一家4口受困　消防員及時救出送醫救治

▲台中潭子8日上午發生火警。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區頭張路一處民宅8日上午發生火警，一家4口受困屋內，現場濃煙四起，台中市消防局獲報立即派員前往搶救，前往途中以電話引領受困民眾至安全處，所幸4人成功脫困，僅有輕微嗆傷、無生命危險，分別送醫救治。詳細起火原因將由火調科釐清調查。

台中市消防局8日上午7時32分許獲報，潭子區頭張路二段發生民宅火警，屋內有4人受困，遂調派潭子、頭家厝、四平和西屯分隊，出動消防車14輛、救護車3輛、人員49名前往搶救。

消防隊前往途中，以電話持續引導受困的女屋主和2位兒子至安全位置，3人因此脫困，但消防員到場時女屋主稱男屋主疑尚未脫困，所幸最後人找到，也順利脫困。

台中市消防局指出，該處民宅為2樓連棟RC建築物，頂樓磚造鐵皮結構，1、2樓皆有受燒情形，3樓煙燻，無延燒；現場燃燒1、2樓前側，燃燒面積約30平方公尺，財物損失約10萬元。男屋主（55歲）、女屋主（40歲）有輕微嗆傷、手部1至2度燙傷，2名10歲、12歲的兒子意識清楚無外傷，分別送往中國附醫救治。

▲▼台中市消防局獲報潭子火警，立即派員前往灌救。

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