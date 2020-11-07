能安縱走5天4夜！男山友第2天「高山症」發作　出動直升機救援

記者李忠憲／南投報導

能高縱走屯鹿池近日發生一起登山客出現高山症需要救援案件！一名53歲胡姓男子一行共9人組成2支登山隊前往登山，不料途中胡男卻出現喘、血痰等症狀，於是向外求援，而南投縣消防局申請直升機，預定6日一早執行吊掛，但因天候不佳無法執行，遂請還能緩慢行走的胡男慢慢向下撤離，同時間消防搜救人員也出發上山，在會合後評估其狀況，7日再度申請直升機協助，並在天候許可下將胡男吊掛下山送醫，所幸並無大礙。

▲登山客能安縱走高山症發作，消防員出動救援。（圖／記者李忠憲翻攝）

據悉，胡男與其他山友共9人組成2支登山隊伍，3日從屯原登山口入山，預計展開5天4夜的能安縱走，預計7日下山。然而，南投縣消防局5日晚間接獲能高安東軍縱走登山隊伍通報，稱隊伍在行經屯鹿池營地時，胡男出現高山症症狀，經同行山友給予藥物後仍相當虛弱，且有氣喘、血痰症狀，情況危急需要救援。

消防局當晚立刻派遣4名消防員前往，並同步申請直升機救援，但因6日上午天候不佳，且有閃電颱風侵襲，因此無法執行救援，於是請還能緩慢行走的胡男向下撤離，希望降低海達高度能緩解期高山症症狀。

直到7日上午8時許，消防員終於與登山隊伍會合，並在評估胡男傷勢後，再度申請直升機協助後送，最終於10時20分許降落奧萬大大草坪，並由仁愛消防分隊轉送埔里榮民醫院救治。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

人夫偷吃閨蜜喊「騷得像妖精」！ 見正宮住院她跩嗆：我們在開房

新北女深夜遭跟…狂奔逃命！事後抖喊：險變女大生案2 警方回應了

快訊／史上最大宗！警攔截走私子彈逾10萬發 可武裝北市1/4警局