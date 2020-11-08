包承柯：拜登將會顧及美國長期利益，台獨空間不可能伸展

▲陸學者分析，拜登對華政策也不會讓大陸舒服，但將延續一中原則。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國大選終於定案，民主黨拜登勝選。未來，除了面對最棘手的中美關係，外界觀察拜登是否會延續川普「友好」台美政策？大陸學者包承柯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「觀察拜登和他團隊過去發表的言論以及政策，將會堅守一中原則到底，依照現有中美關係架構，台灣台獨空間不可能伸展，拜登將會顧及到美國長期利益。」

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯指出，「台灣一些主張台獨的人士認為努力有空間，實際上目前國際社會，包括以美國為首的西方社會都沒有給台獨真正任何空間，即使一些西方的國家號稱支持台灣的民主社會。」民主社會和台獨問題，完全是兩碼事。

包承柯強調，「這四年川普搞砸很多國際關係，拜登不可能延續過去路線，台灣問題本來就依附在中美關係之下，不會是首先考慮因素。」白宮易主後，中美關係一定會有新的局勢變化，民進黨政府勢必做出政策調整。

▲陸學者持續觀望，民進黨政府是否延續川普反中立場。（圖／記者李毓康攝）

拜登當選後的台海局勢？包承柯指出，「過去一年來蔡英文政府高度配合美國的反華政策，向美國買武器，開放萊豬也完全接受，明顯站隊川普政府。」如今，川普下、拜登上，民進黨政府是否繼續延續川普的反中立場？又或者是如何調整現有兩岸政策？明年是否恢復兩岸民間、經濟正常交流都是重要指標。

最後，包承柯強調，北京方面也將持續觀望，民進黨政府即使做出調整，但是不承認九二共識，雙邊不可能開啟交流對話。未來兩岸關係頂多像蔡英文的第一任情況，不會好也不會更差，台海緊繃關係只會稍微緩和。