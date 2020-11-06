台南鐵粉砸月薪2萬8預約「新愛瘋」！怕被家人罵...謊報錢遭洗劫

▲陳姓男子欲將薪水全拿去買「愛瘋」新手機，因擔心家人責備，跑去報警稱被人持刀搶劫28000元，吃上誣告官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名陳姓男子預訂購買「愛瘋」新型手機，因擔心薪水花光會遭家人責備，竟突發奇想，報警稱自已被人持刀搶劫28000元，對方得手駕車逃離，警方據報現場進行勘察，經調閱相關資料，發現與陳男所述顯有出入，拆穿陳男謊報，全案改依誣告罪嫌法辦。

台南市歸仁分局警方指出，陳姓男子6日凌晨0時33分許，到關廟所報稱，他下班後從路竹騎乘機車返家，於5日深夜11時許，行經關廟區南雄南路843號前，遭5名不詳年籍男子，共乘一部自小客車逼車後，下車持刀械行搶身上現金新台幣2萬8千元，得手後往高雄市阿蓮區方向逃逸等情。

歸仁分局獲報後，立即前往陳男指述遭搶現場進行勘察，經調閱相關資料，發現陳男所述顯有出入，經深入追查陳男始供承，他於5日領薪水，但他已預訂「愛瘋」最新型手機，擔心薪水全數拿去買手機，家人會責備而報警謊稱遭搶，全案依誣告罪嫌調查偵辦。

歸仁分局長洪頂力於11月4日上任，首要第1件事就是要求員警同仁不要吃案、勿匿報刑案及加強校園安全維護，案件一發生，會調員全力協助積極調查、偵辦，共同承擔，派出所同仁不必擔心受到責備或有破案壓力；但是案件受理後，分局也一定會細心查證，勿枉故縱，民眾不可心存投機取巧而誤觸法網。

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