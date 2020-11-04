拒幫繳罰單！理性男被嫌「太小氣」怒斷聯繫...她淚喊：只是開玩笑

▲原PO發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「我是一個愛開玩笑的女孩！」一名女網友委屈說道，她日前因為闖紅燈而被開罰單，於是便向「一個長不大的男人」討拍，並詢問對方是否願意幫忙繳費用；只是不論她怎麼盧，對方依舊認為「自己闖的禍要自己解決」，因此便被果斷拒絕，讓她相當難過。對話紀錄曝光後，原PO不但沒得到網友支持，還反被嗆爆。

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，「有時候把玩笑看得太重，反而會失去一位單純的女孩」，她自稱是個愛開玩笑的人，只是因為摸不清他人底線，就被「長不大的男人」給誤會了，而像她這樣的人，也常被認為天然呆、少根筋、胸大無腦。

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▲雙方對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

從對話紀錄可以發現，原PO先是表明自己因為闖紅燈而吃上罰單，接著就向男方說「無視我的話」、「不是霸道的搶罰單來繳嗎？」男方看到訊息後，立刻以「那你為什麼要闖紅燈呢」、「那就只能自己乖乖繳罰單了」、「反正罰單有一個月的時間能繳」、「為什麼要幫忙」、「不是我闖紅燈的啊」為由拒絕。

原PO收到男方的訊息後，無奈表示「你也太小氣」、「就不幫忙」、「幫我負擔一點」。男方後來也開始不耐煩了，直言「為什麼要幫你負擔」、「理由不行憑什麼幫你負擔」、「只是自己闖的禍要自己解決而不是靠他人」、「靠他人不會成長」、「400塊給你吃飯、加油可以，但是不代表我要幫你負擔你的罰單」。

面對這一席話，原PO崩潰回應，「唸夠了沒」、「感覺你誤會我了」。最後即便不斷道歉，對方似乎也不接受，因此她就只好安慰自己，用小錢看清一個人應該也算划算，「我說的對嗎？」

▲男方拒絕幫忙繳罰單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文曝光後，本想得到其他人支持的原PO反被網友嗆爆，「一下愛哭、一下愛開玩笑，你好善變」、「可以霸道的自己繳一繳嗎」、「為什麼要一直跟別人要錢啊」、「原來是一個要坑男方的故事，只是踢到鐵板就上來討安慰」、「看不出來是開玩笑啊」、「要不到錢就生氣」、「如果是開玩笑，需要一直強調嗎」、「看不懂玩笑的點到底在哪」。

不過，也有網友認為這根本是自導自演，「越來越像釣魚了」、「每天都會發一篇，然後再每天刪除」、「我趕上第5集了」。