刷女友信用卡沒講！他買遊戲點數「2天狂噴12000元」…代價出爐

▲宋姓男子為滿足私慾，竟拿女友信用卡買遊戲點數，2天內爆刷超過12000元。（示意圖／pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

宋姓男子與余姓女子交往期間，余女曾將自己的信用卡交給男友代為提款及存款，不料宋男一日竟間接連2天，未經過女友同意，陸續刷了19筆遊戲點數，總額高達1萬2千元。余女事後報警處理，宋男一審被依偽造文書罪判處有期徒刑5月；二審余女表示原意原諒，法官改判2月，得易科罰金6萬元。全案定讞。

余女因有時會請男友代為提款及存款，故有一張卡固定會放在宋男那邊，沒想到宋男2019年5月6日至7日2天內，竟為了滿足自己玩手機遊戲的私心，冒用女友名義，拿她的信用卡上網狂買19筆遊戲點數，加上國外交易手續費，總額超過1萬2千元。余女頓時間發覺信用卡遭盜刷，立刻報警處理。

基隆地院審理時認為，宋男為了滿足自己私慾，竟佯裝自己女友的身分刷卡消費，對民眾財產及社會交易安全產生危害，行為實在不應該，一審依偽造準私文書罪判處有期徒刑5月；案經上訴，二審余女於法庭中表示，宋男已將盜刷款還清，她願意原諒不在追究，法官遂改判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。全案定讞。

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