黃珊珊、蔣萬安同框零互動　避談2022同聲批中央開放美豬

▲黃珊珊、蔣萬安同框0互動，避談選舉。（圖／產發局提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市永康國際商圈協進會7日舉辦「感恩百萬獎金抽獎活動」，接班柯文哲呼聲最高的北市副市長黃珊珊，與目前國民黨聲量最高的下屆市長候選人、立委蔣萬安強碰。但兩人對於選舉議題皆閉口不談，反倒是侃侃而談萊豬問題，，黃珊珊再度呼籲中央講清楚讓地方可以配合；蔣萬安則批中央相關配套不完備，他一定會捍衛國人健康。

黃珊珊、蔣萬安兩大2022台北市長大位競爭者已非首次同框，但對於選舉兩人依舊低調避談，雙方碰面也無太多互動。被問到2022年有可能和蔣萬安競爭台北市長，黃珊珊僅表示，「態度還是一樣，就是把書讀好再來考試」。

黃珊珊表示，昨天議會質詢兩個不同陣營說的話，矛盾性其實很大，如果這麼安全為何學生不能吃？台北市很清楚的態度就是要務實，「說好源頭管理的方法，地方政府就會配合」，但現在就是還不清楚的狀況，中央政府應該說清楚，地方政府才好配合處理，否則就是各執一詞，沒有意義。

而柯文哲日前接受專訪時說，當行政首長是要下命令，這需要天賦，蔣萬安說，自己身為台北市的立委，就是盡全力幫台北市民做事，為台北市爭取相關的經費、預算、建設，這是一直以來秉持著初衷，「不管是爭取建設資源，我們都會盡最大的力量」。

蔣萬安說，關於萊豬的議題，台北市民都非常關心，不管是源頭管理，還是接下來做好標示，我們都希望反映民眾的心聲，一定要做好萊克多巴胺的標示，這樣才能讓民眾安心。

蔣萬安指出，這次政府貿然開放萊克多巴胺豬肉來台，1月1日也馬上就要到了，但政府相關的配套都不完備，邊境查驗的人力編制和經費完全不夠，後續的管理包括依法要去查廠需要召開相關的食安會報都沒有依法召開，「最重要民眾最關心的是如果實在不得已要進來後，標示一定要標，如果這點都做不到，要怎麼幫民眾做食安的把關？」

至於美國大選可能影響到萊豬的議題？蔣萬安說，現在還持續開票，還沒有最後定案，但無論如何站在國人的立場，都希望台灣維持和平穩定的發展，國人關注的民生議題我們持續關注，我想食安是不容退讓，不管任何政黨執政，我們的立場就是確保國人的健康安全這點不容退讓。