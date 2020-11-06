iPhone 13 超廣角鏡頭再升級！　郭明錤點名大立光將成最大贏家

▲蘋果門市,iPhone,Apple Store。（圖／記者謝仁傑攝）



記者謝仁傑／綜合報導

天風國際分析師郭明錤最新報告指出，大立光（3008.TW）打入明年下半季的新 iPhone 供應鏈，將成為音圈馬達（VCM）的新供應商，會是超廣角相機鏡頭顯著升級上的最大贏家。

大立光股價自從在 7/9 觸及疫情後的高點 4475 元之後，旋即一路下探近 2019 年 1 月以來的新低點，上月中股價一度跌破 3000 元大關，最低觸及 2950 元。

不過郭明錤今（6）日發出的報告指出，預期大立光自 2021 年開始為 iPhone 供應新音圈馬達，並在超廣角相機鏡頭上也是最大贏家，股價已反映華為禁令與新進入者競爭，最壞的時期已過，並指出 iPhone 13 系列的出貨量將優於 iPhone 12 系列。

郭明錤正向看待 iPhone 相關供應鏈的長期展望，原因在於更普及的 5G 基礎建設、量產與發售時間回歸正常、與數項重要的規格升級；他指出今年大部分的 iPhone 供應鏈股票已反應了 iPhone 12 系列的利多或利空，建議投資人可以開始關注 2021 年的新趨勢。

▲郭明錤預測，未來 iPhone 在超廣角鏡頭上的升級，大立光將成為最大贏家。（圖／Apple）



提及數項重要的規格升級中，郭明錤預測兩款 iPhone 13 Pro 機型的超廣角鏡頭將會有顯著的提升。iPhone 12 系列均配備 f/2.4、5P 與固定對焦的超廣角鏡頭，估計 iPhone 13 也有四款機型，尺寸應與 iPhone 12 系列相同，而兩款高階的超廣角鏡頭將提升至 f/1.8、6P 與自動對焦，更預期 2022 年後的 iPhone 都將具備此規格。

郭明錤預測，大立光在鏡頭生產與 VCM 垂直整合的優勢下，將取得 iPhone 13 Pro 系列，6P超廣角鏡頭約 70％ 的訂單（iPhone 12 系列超廣角鏡頭 50％）。

外資目前對大立光看法仍有分歧，美系外資評為「觀望」評等，日系外資則評為「買進」評等，不過今日外資仍減碼賣出；大立光今股價開在 3165 元，盤中一度下拉至 3065 元，最後收在 3145 元，跌幅 1.72％。

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