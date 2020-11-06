　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 13 超廣角鏡頭再升級！　郭明錤點名大立光將成最大贏家

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果門市,iPhone,Apple Store。（圖／記者謝仁傑攝）

▲蘋果門市,iPhone,Apple Store。（圖／記者謝仁傑攝）

記者謝仁傑／綜合報導

天風國際分析師郭明錤最新報告指出，大立光（3008.TW）打入明年下半季的新 iPhone 供應鏈，將成為音圈馬達（VCM）的新供應商，會是超廣角相機鏡頭顯著升級上的最大贏家。

大立光股價自從在 7/9 觸及疫情後的高點 4475 元之後，旋即一路下探近 2019 年 1 月以來的新低點，上月中股價一度跌破 3000 元大關，最低觸及 2950 元。

不過郭明錤今（6）日發出的報告指出，預期大立光自 2021 年開始為 iPhone 供應新音圈馬達，並在超廣角相機鏡頭上也是最大贏家，股價已反映華為禁令與新進入者競爭，最壞的時期已過，並指出 iPhone 13 系列的出貨量將優於 iPhone 12 系列。

郭明錤正向看待 iPhone 相關供應鏈的長期展望，原因在於更普及的 5G 基礎建設、量產與發售時間回歸正常、與數項重要的規格升級；他指出今年大部分的 iPhone 供應鏈股票已反應了 iPhone 12 系列的利多或利空，建議投資人可以開始關注 2021 年的新趨勢。

▲iPhone 12。（圖／Apple）

▲郭明錤預測，未來 iPhone 在超廣角鏡頭上的升級，大立光將成為最大贏家。（圖／Apple）

提及數項重要的規格升級中，郭明錤預測兩款 iPhone 13 Pro 機型的超廣角鏡頭將會有顯著的提升。iPhone 12 系列均配備 f/2.4、5P 與固定對焦的超廣角鏡頭，估計 iPhone 13 也有四款機型，尺寸應與 iPhone 12 系列相同，而兩款高階的超廣角鏡頭將提升至 f/1.8、6P 與自動對焦，更預期 2022 年後的 iPhone 都將具備此規格。

郭明錤預測，大立光在鏡頭生產與 VCM 垂直整合的優勢下，將取得 iPhone 13 Pro 系列，6P超廣角鏡頭約 70％ 的訂單（iPhone 12 系列超廣角鏡頭 50％）。

外資目前對大立光看法仍有分歧，美系外資評為「觀望」評等，日系外資則評為「買進」評等，不過今日外資仍減碼賣出；大立光今股價開在 3165 元，盤中一度下拉至 3065 元，最後收在 3145 元，跌幅 1.72％。

＃ 對面的女孩看過來～～

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

蘋果今晚再開放兩款新機預購　相機功能、規格、售價一次看

傳 iPhone 13 「修瀏海」！　鏡頭數量提升到 4 顆

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
這間好市多人爆滿「隊伍排到B2」　在地人曝：連推車都空了
快訊／殺警案最後拼圖　「總司令」蕭叡鴻躲對岸悄返台內湖落網
閃電「暴風圈吞4區域」⋯南台今夜防豪大雨！北北基降雨時間曝光
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 13 超廣角鏡頭再升級！　郭明錤點名大立光將成最大贏家

另兩款 iPhone 12 今晚開放預售！　外媒搶先分享第一手體驗

iOS 14.2 大更新！　iPhone 新增逾百種表情符號、修復大量bug

真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini

iPhone 12 Pro 組件大短缺！蘋果「先取iPad零件」幫止血

蘋果今晚再開放兩款新機預購　相機功能、規格、售價一次看

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

兩大電信再合作！　遠傳與亞太頻譜互換就等NCC點頭同意

蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

宏達電雙11狂歡購物節   老客戶買「HTC U20 5G」享4大好禮

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

保育類紅鶴遭男孩拿石頭砸傷！牠斷腿臥水中...送醫後傷重不治

中壢車站見「24歲短褲妹」坐路邊　拖行李箱乞討7天...家屬無奈管不住

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

iPhone 13 超廣角鏡頭再升級！　郭明錤點名大立光將成最大贏家

另兩款 iPhone 12 今晚開放預售！　外媒搶先分享第一手體驗

iOS 14.2 大更新！　iPhone 新增逾百種表情符號、修復大量bug

真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini

iPhone 12 Pro 組件大短缺！蘋果「先取iPad零件」幫止血

蘋果今晚再開放兩款新機預購　相機功能、規格、售價一次看

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

兩大電信再合作！　遠傳與亞太頻譜互換就等NCC點頭同意

蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

宏達電雙11狂歡購物節   老客戶買「HTC U20 5G」享4大好禮

盛弘前3季每股稅後盈餘1.6元　本業及轉投資同步成長

老闆崩潰「關鍵字被點光」廣告費白花　控偵防器材商惡意攻擊

家樂福11/7開賣萊潔特殊色口罩！蜜粉黃、軍墨綠、薰衣紫限量售

貼身司機獲贈豪宅+上億超跑！隨侍「百億總裁」逃亡　強硬背景曝

不斷更新／閃電暴風圈來襲！　9縣市宣布：明天上班上課

鍾明軒嗆《鬼滅》代理商「儘早倒閉」！　廣告小妹嘆：缺乏社會經驗

水利會土地轉移變國有地　內政部：依法辦理

助台灣生醫籌資　資誠建議速敲定創新板、戰略新板

普生前10月營收年增93.83％　創歷年同期新高

蔡桃貴又要當哥哥了？　蔡阿嘎終於鬆口「曝第三胎進度」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

3C家電熱門新聞

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini

iOS 14.2 大更新！　iPhone 新增逾百種表情符號、修復大量bug

iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

iPad Pro將成蘋果首款配備mini LED產品！　預計明年第一季問世

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

宏達電雙11狂歡購物節   老客戶買「HTC U20 5G」享4大好禮

蘋果今晚再開放兩款新機預購　相機功能、規格、售價一次看

iPhone 12 Pro 組件大短缺！蘋果「先取iPad零件」幫止血

煮飯燉肉做優格 萬用鍋4千元有找

另兩款 iPhone 12 今晚開放預售！　外媒搶先分享第一手體驗

Apple Watch開放用手表播Spotify

iPhone 12 mini有人搶嗎？網嘆：反而更重

iPhone 13 超廣角鏡頭再升級！　郭指大立光將成最大贏家

更多熱門

相關新聞

另兩款 iPhone 12 今晚開放預售！　外媒搶先分享第一手體驗

另兩款 iPhone 12 今晚開放預售！　外媒搶先分享第一手體驗

蘋果今（6）日晚上 9 點即將開放 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 的預售，下周五（13日）正式上市，不過國外媒體已提前分享了他們的第一手體驗心得。

iPhone 12第二波新機預購　刷卡最高回饋27%

iPhone 12第二波新機預購　刷卡最高回饋27%

iPhone的「Home鍵、瀏海」哪個好用？

iPhone的「Home鍵、瀏海」哪個好用？

iOS 14.2 大更新！　iPhone 新增逾百種表情符號、修復大量bug

iOS 14.2 大更新！　iPhone 新增逾百種表情符號、修復大量bug

真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini

真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPhone 12iPhone 13大立光

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音被取消

川普還有最後殺手鐧！拜登就算當選也可能失效

台版藍可兒懸案「母女進電梯消失12年」！

沒PO文悼小鬼遭酸　黃豪平怒開罵

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

金城武舊愛久違現身螢光幕！　凍齡同框20歲帥兒「宛如姊弟」

生日趴噴150瓶香檳　父積蓄慘賠光

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

孩子挨打！二哈伸掌擋身叼走棍子

碗粿父女守信虧本賣！顏清標霸氣買下160碗

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面