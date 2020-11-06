iOS 14.2 大更新！　iPhone 新增逾百種表情符號、修復大量bug

▲蘋果今日發送新系統版本 iOS 14.2。（圖／取自《MacRumors》）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今日正式發布了 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2，更新內容包含新的表情符號超過 100 種，並且將 HomePod、HomePod mini 等其他設備轉變為可在整個家庭中使用的對講機。

對講機功能讓家庭成員可以透過 HomePod、iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 等設備，來發送和接收語音訊息，在家中隨時隨地都可以進行溝通。

此次 iOS 和 iPadOS 14.2 版本包括的新表情符號包括忍者、心臟、北極熊、渡渡鳥、珍珠奶茶等等；另外，也在AirPods 中加入最佳化充電功能，降低電池老化的風險，若音量過大時也會發送通知來提醒用戶，防止聽力曝在潛在的損害之中。

用戶欲更新至 iOS 14.2，必須在有 Wi-FI 的環境下下載，而蘋果也發布了適用於較舊款 iPhone 的 iOS 12.4.9 版本。

iOS 14.2 版本更新描述

iOS 14.2 包含超過 100 種新的表情符號、加入了八款新的背景圖片，並且為您的 iPhone 帶來了其他新的改進功能和錯誤修正。

iOS 14.2 的具體更新內容



．超過 100 種新的表情符號，包括動物、食物、臉部、家用物品、樂器、性別符號等。

．新增八款新背景。

．放大鏡可以檢測附近的人，並使用 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 中的 LiDAR 來顯示他們的距離。

．支援 iPhone 12 的 MagSafe 皮革保護套。

．為 AirPods 添加最佳化充電優化。

．耳機音量過大會發送通知提醒用戶。

．新的 AirPlay 可控制整個家庭中的串流媒體。

．iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 對 HomePod 和 HomePod mini 進行對講功能支援。

．能將 HomePod 連接到 Apple TV 4K，支援立體聲、環繞聲和杜比全景聲（Dolby Atmos）。

iOS 14.2 解決的 bug 問題

．主螢幕底部的應用程式可能出現的故障問題。

．啟動相機時，鏡頭顯示一片黑色的問題。

．嘗試輸入密碼時，螢幕上的鍵盤可能無法感應觸控的問題。

．照片的螢幕小工具可能無法顯示內容。

．語音備忘錄的錄音被來電打斷。

．Netflix 播放時螢幕可能變黑的問題。

．Apple Watch 應用程式的閃退問題。

．Apple Watch 和 iPhone 之間可能無法同步健康數據的問題。

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