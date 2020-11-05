打狗被制止！南投男鐵椅暴砸85歲嬤　見倒地狠踹頭…她雙手骨折重傷

記者陳韻如／南投報導

南投縣49歲張姓男子因毆打野狗，遭到85歲李姓阿嬤出聲制止，沒想到張男竟暴怒，拿起一旁鐵椅朝阿嬤猛砸，甚至在阿嬤倒地後朝頭猛踹，造成阿嬤全身多處擦挫傷、左肩骨折。法院審理後，依傷害罪嫌判張男10個月徒刑，南投地檢署再提上訴，仍遭到二審法官駁回，但因張男酒癮引發精神症狀，服刑完畢須至精神療養院或醫院治療2年。

▲張男不滿85歲李嬤制止打狗，竟拿起一旁椅子對她狂砸。（圖／翻攝東森新聞）

判決指出，阿嬤2019年9月3日在南投文山宮廟埕與朋友聊天時，看到張男突然走到她附近還動手毆打野狗，阿嬤於心不忍出聲制止，沒想到竟因此惹怒張男。

事發當時，張男拿起一旁的鐵椅往阿嬤身上砸去，還一連丟了7、8張，讓阿嬤不支倒地，而誇張的是，一旁民眾想上前攙扶，張男竟還不理會，又衝上前將阿嬤推倒，甚至朝頭部猛踹2腳，嚇得民眾立刻報警，並將阿嬤送醫治療。

阿嬤到院後發現，她不僅全身多處擦挫傷，眼窩及額頭還嚴重瘀青，就連右側手肘、左側第四手指指骨都骨折，傷勢相當嚴重，所幸並無生命危險。

法院審理後，依傷害罪嫌判張男10個月徒刑，但南投地檢署不服，認為張男涉案情節及惡性重大，是殺人未遂，因此提起上訴。不過，台中高分院認為，根據證人說法及阿嬤的傷勢，難以構成是殺人未遂，因此維持一審原判，但張男執行完畢後，必須至精神療養院或醫院治療2年。

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