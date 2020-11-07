男大街狗爬哭訴　女友遭撕票「胸口3刀慘死」...真相卻大反轉！

▲河南一名男子在路上爬行，痛訴女友遭綁架撕票。（圖／翻攝自漩渦視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

河南5日晚間出現一名男子以跪姿在街頭爬行，遭後方一名女子不斷鞭打痛罵，他更哭訴女朋友遭到綁架，並且殘忍殺害，影片在網路上瘋傳，引起熱烈討論。警方6日晚間通報，女子並沒有遭到綁架，男子歪曲事實表演，想拿到經濟補償。

綜合陸媒報導，李姓男子5日晚間在鄭州某商業街上，在地上爬行，身後女子大罵「因為你沒錢，給不了他們好處，所以他們幫不了你」、「像狗一樣活著」；之後他大喊「人命不值錢嗎？」男子也聲稱女朋友胸口挨了3刀，還躺在太平間解剖。

事件迅速引起群眾關注，警方也介入調查。根據警方通報，原來26歲李姓男子與24歲胡姓女友和其他3名成員合夥，從10月份開始成立「虐待遊戲」工作室，客戶只要透過網路預約，就可以客制化各種不同情境，並且販售虐待影片。

但胡女2日提供虐待服務時，卻遭到客戶馬某殺害。馬男供述，以1200元人民幣（約5160元新台幣）價錢約定好後，於2日15時30分前往一間民房，期間吸食了一種胡女提供的對身體有危害的禁用藥物，之後進行虐待遊戲，但在17時搶劫胡某後將其殺害。

目前，馬某被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

胡某被害後，李某為得到經濟補償，在報案後夥同工作室成員孟某、王某、趙某，於11月5日晚，在鄭州某商業街進行街頭爬行表演，並拍攝影片上傳至網路，歪曲事實，博人眼球，意圖達到經濟補償目的。目前，該團夥成員已被警方全部抓獲，案件正在進一步調查處理中。