浪漫紫在這！彩色口罩免去超商排隊　北捷6站「販賣機」有現貨

圖文／鏡週刊

戴口罩防疫已是全民運動，國內醫用口罩充足，不過許多色彩繽紛的醫用口罩往往一推出仍造成民眾搶購，如今在北捷6大車站「口罩販賣機」，就可買到彩色醫用口罩。

台北捷運公司5日表示，捷運台北車站、市政府、中山、忠孝新生、南京復興及古亭等6大車站的「口罩販賣機」，可以買到彩色醫用口罩，首波主打天空藍、浪漫紫、櫻花粉、暖鵝黃等4種顏色。

台北捷運公司從8月15日起，在捷運台北車站、市政府、中山、忠孝新生、南京復興及古亭等6個旅客較多的車站，增設口罩自動販賣機，提供臨時有口罩需求的旅客購買。

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為讓旅客有更多樣的選擇，各車站口罩販賣機將從天空藍、浪漫紫、櫻花粉、暖鵝黃等4種彩色口罩中，隨選3種顏色販售，每片口罩售價維持10元。

此外，自11月10日起，在台北車站等82站衛生用品自動販賣機，將隨機販售彩色醫用口罩，顏色有天空藍、浪漫紫、櫻花粉、月亮黃、時尚黑、青碧綠及純潔白等7種，每盒2片裝，售價20元，讓旅客投幣購買之餘，更有期待開獎的驚喜。



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