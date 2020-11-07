閃電擦台！3縣市入夜續防豪大雨　東北風接力「北台灣有雨」

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象局6日晚間11點30分更新海上、陸上颱風警報，輕颱「閃電」颱風中心位在鵝鑾鼻西方海面，向西轉西南西移動，暴風圈籠罩恆春半島、台灣南部及東南部陸地，對恆春半島、屏東、高雄、台南及台東（含綠島、蘭嶼）構成威脅，須慎防強風豪雨，但颱風強度有稍微減弱，暴風圈也有縮小趨勢。

根據最新觀測，颱風中心位在北緯22度、東經120度，即鵝鑾鼻西方約90公里處，目前正以每小時19公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓982百帕，瞬間最大陣風每秒35公尺，約每小時126公里，相當於12級風。

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▲閃電路徑預測。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，受到颱風外圍環流影響，台東、恆春半島、屏東山區7日清晨仍有局部大雨或豪雨，花蓮則有局部性大雨，並伴隨短時強降雨，山區須慎防坍方、落石及溪水暴漲。

不過，隨著颱風逐漸西移，南台灣7日白天雨勢趨緩，下午漸漸緩和，取而代之的是東北風增強，北部地區雨量逐漸增加，中南部山區也會出現零星降雨情況，特別是7日入夜後，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭雨勢將明顯增加。

▲氣象局資深預報員徐仲毅。（圖／氣象局直播）

徐仲毅稍早說明，7日各地沿海風強浪大，但「閃電」進入台灣海峽後，受到東北風乾空氣影響，加上環境不利發展，預計24小時內將減弱為熱帶性低氣壓，意即未來24小時內有機會解除海上颱風警報，陸警則預估最快7日清晨前後解除。

氣象局指出，最明顯的雨勢發生在台東地區及恆春半島，累計至6日晚間11時，恆春半島西大武山累積雨量達337毫米、台東縣勝林山也來到240.5毫米；蘭嶼則出現14陣風、恆春出現10級風。

▼7日白天東北風增強，北部地區雨量逐漸增加，中南部山區也會出現零星降雨。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，7日各地風浪仍偏大，恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區有10級左右強陣風，西半部、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風。

另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島及澎湖沿海易有長浪發生，前往海邊活動須注意安全。

▼屏東縣、花東地區入夜後仍須慎防豪大雨，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。（圖／中央氣象局）