閃電颱風襲擊恆春一度上萬戶停電　台電動員搶修拚今晚復電！

▲閃電颱風造成恆春地區萬餘戶停電，台電屏東營業處人員全力搶修，力拚6日晚全部恢復供電 。（圖／台電屏東營業處提供）

記者陳崑福／屏東報導

「閃電」颱風今(6)日中午暴風圈侵襲恆春半島，枋山、車城、恆春、滿州、牡丹及獅子山等鄉鎮，中午過後各地風雨逐漸增強，陸續造成停電災情，截至今(6)日19時止，恆春半島曾停電1萬零2戶，經搶修目前還有2零96戶未恢復供電，台電屏東區處已動員搶修，截至晚間9時，僅恆春鎮19戶尚未復電，台電表示預計於今晚10點前完成搶修復電。

颱風暴風圈在今天中午碰觸恆春半島後，風雨逐漸變大，一度造成停電1萬餘戶。台電屏東區處處長張簡宗瑜於今日上午8時起，坐鎮緊急應變中心，指揮各級主管組織人力，盤點機具，設備及材料，今日總共動員各服務所、巡修部門及線路班同仁共69名，機具車輛昇空車15台、吊臂車11台及大小型工程車17台等全力搶修，另考量懸垂外海琉球鄉往返船班可能因風雨停駛，於上午即先行調派1班6人進駐琉球鄉待命，以縮短民眾停電時間，預計今晚10時可全部完成復電，讓民眾恢復正常生活。

張簡處長提醒民眾，颱風期間請民眾儘量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。

另籲請民眾，若發生停電事故，請多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。

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