屏東風箏節河濱公園登場　警籲搭接駁車...未參與民眾事先改道

▲屏東警分局員警到河濱公園勘察，規畫交通疏導動線 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2020屏東風箏節」於11月7日、8日二天，在屏東河濱公園熱鬧登場。有鑑於新竹風箏節發生意外事故，今年特別規劃充足的人力及警示標誌，確保活動期間安全無虞。

▲▼現場勘察。

依據屏東縣政府教育處體育發展中心的規劃，屏東警分局將配合實施各項管制措施：

1、汽車停車場規劃於屏東加工區內道路，可搭乘接駁車直達會場。

2、機車停車場規劃於舊鐵橋下草地，可自光大巷對面入口進入。

3、持有「孕婦版車位識別證」、「身心障礙者專用停車位識別證」、「工作證」及接駁車之外，全面禁止汽機車進入會場，並於每日8時進行車輛清場作業。

4、河堤路段公告禁止臨時停車，違者拖吊移置。

5、合法攤商均有設置帳篷及證件，其餘非法攤商均未經承辦單位審核，請民眾消費前審慎評估風險。

分局長劉清俊表示，由於河濱公園鄰近的高屏大橋屬於高雄與屏東往來的交通要道，因此提醒未參與活動的用路人，當日15至19時的尖峰時刻，最好事先改道行駛。另呼籲駕車前往參加活動的民眾，務必停放於屏東加工區，搭乘接駁車，方便進入會場，切勿臨停於河堤路側，造成行車危險。

▲Her今天推出「雅頓超進化黃金導航臉部膠囊」90顆原價5500元、特價1511元下殺2.7折、買一罐＝省4000元超級殺！