內埔男買午餐迷路　警民協助聯繫親人助平安返家

▲屏東縣內埔警分局內埔所警員劉慶能、林志豪協助侯平安返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉侯姓男子外出購買午餐，即久站在路旁，麵攤店家發現有異報警，警方趕到，發現他迷途，詢問他身分、住處，他均能清楚回答，這時，有機車騎士經過，表示認識該男子的母親，代為聯繫，並由警方護送返家。

內埔警分局內埔所日前接獲110通報，曾姓民眾表示在廣濟路上牛肉麵店有位男子疑似迷路，請求警方協助，警員劉慶能、林志豪獲報到場，詢問他姓名、年籍資料及住處，他均能清楚，以M-Police系統也確認無誤。

警方表示，38歲的侯姓男子外出購買午餐，卻一時迷途；這時，有位機車騎士來到警方身旁，並表示認識侯男家人，可代為聯繫，警方連絡侯母告知發生情形，侯母除感到歉意，也表示往後會更注意侯男動向，避免再發生類似狀況。警方為確保他平安順利到家，協助載送返家。

分局長蔡耀順肯定劉、林2員積極為民服務精神，也感謝熱心民眾主動協助，讓侯很快平安返家；呼籲大眾，家中如有精神障礙或失智等易迷途者，平時應掌握動向，如需獨自外出，可配掛防走失手鍊或註記家屬聯繫方式之卡片，以保護其安全。

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