男女老幼傳統客家服熱鬧踩街　麟洛別開生面防火宣導

▲屏東縣政府麟洛消防分隊與麟洛鄉麟蹄社區6日舉辦秋收街健行防火宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府麟洛消防分隊與麟洛鄉麟蹄社區6日舉辦秋收街健行活動，沿途花燈結彩、載歌載舞進行各種防火宣導，相當熱鬧，收到宣傳效果。

▲▼麟洛踩街秋收防火宣導。

麟洛鄉是一個客家地方人文特色十分濃厚的鄉鎮，在大街小巷處處看得到許多客家特色的裝飾以及故事，非常溫馨，麟洛分隊與麟蹄社區因此於今天共同舉辦「麟洛消防分隊秋收踩街健行及宣導活動」，期望藉由祈求地方平安活動，兼宣達預防火災、防災及緊急救護的重要性，為民眾生命安全把關。

活動由鄉長鍾慶平主持，踩街隊伍經麟洛分隊小隊長王炫凱及麟蹄村村長林幹國帶領，由消防車及救護車帶領下揭開活動，參與鄉民不分男女老少各個穿上傳統客家服飾，沿途搖旗吶喊、花燈結彩、載歌載舞高唱著「你我都是一家人」及Q版王爺奶奶回娘家遊行，十分熱鬧。

沿途另發放各式防火、防災、防溺、山難、防範一氧化碳等宣導單，利用廣播推廣安裝住宅用火災警報器、爆竹煙火購買及施放天燈注意事項。健行隊伍分別在鄭成功廟、麟洛鄉公所前分別表演客家傳統祈福戲曲，與民眾打成一片，相當熱鬧。

屏東縣政府消防局第一大隊陳弈大隊長表示，麟洛鄉是擁有客家文化及宗教特色的鄉鎮，消防隊也積極參與，宣導防火、防災、防範一氧化碳中毒等常識，期盼鄉親吸收到相關預防火災的常識，將災害遠離家園，安居樂業。

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