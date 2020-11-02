安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

▲趙崇伶因幾件演唱會詐欺多次進出法院，北院日前依偽造文書罪判刑。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

曾任俄羅斯籍藝人安妮經紀人的趙崇伶，明知《玖壹壹》2017年11月檔期已滿，卻偽造經紀公司用印，騙李姓男子投資演唱會153萬元，又於2016年間，謊稱已向韓團「BTOB」簽約辦演唱會，向倍思公司騙了300萬元，北院日前依兩次偽造私文書罪，判趙崇伶1年4月徒刑。

趙崇伶遭控於2017年8月間，與團體《玖壹壹》的經紀公司接洽，邀約11月在南港展覽館辦演唱會，卻在得知對方檔期已滿後，將「玖壹壹」經紀公司的大小章，翻印在空白合約書上，藉此騙取想投資的李先生153萬餘元，其中100萬進了趙崇伶口袋，而53萬餘元則因演唱會根本沒辦，遭合作廠商沒收。

趙崇伶又被控於2016年11月間，向倍思公司佯稱，投資韓團「BTOB」演唱會可獲利5成，並以假合約書騙對方匯款300萬元，直到倍思公司查出，「BTOB」2017年在台演唱會，根本是由另家公司主辦，才驚覺遭詐騙。

趙崇伶表示，《玖壹壹》部分，雖她真有翻印大小章到空白合約書上，但那只是和李先生要拿去申請場地用的，沒有產生損害，且李先生也知道她是怎麼談的，至於「BTOB」演唱會，她是真的認真去談過，只是最後沒談成。

法院認為，趙崇伶於《玖壹壹》演唱會部分，確實將李先生轉的100萬，轉匯到自己帳戶，53萬餘元也被沒收，足以相信李先生所陳述的被害經歷為真，如果李先生真知道趙崇伶是怎麼談的，又怎麼會白白匯100萬，又讓53萬餘元被沒收，認定趙崇伶的說詞在瞎掰。

「BTOB」演唱會部分，法官審酌韓團真正的合約，內容和趙崇伶拿去騙錢的那份，從締約主體、所用語言到契約格式，根本完全不一樣，而倍思公司匯款的300萬元，趙崇伶卻拿不出任何用在演唱會的證據，說和一位「楊先生」洽談也講不出這個人到底是誰，認定趙崇伶犯行明確，依偽造私文書罪判刑。

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