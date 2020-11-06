心儀女送The North Face！古意男「太貴了」整晚勸退貨...結局GG

▲全球戶外運動領導品牌The North Face。（示意圖／品牌提供）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友昨天收到心儀女生的禮物，竟是知名戶外運動品牌The North Face，由於捨不得對方破費，他整晚不斷勸人家退貨，結果此舉反而惹怒女方，眼看彼此氣氛越來越尷尬，他急忙發文求道歉方法。

男網友今在「爆廢1公社」崩潰直呼，「怎麼辦？昨天心儀的女孩子送我一件北臉，但是太貴了，所以我希望她能退掉，盧了她一晚讓她生氣了，求一萬種道歉方式，在線等，非常急。」

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從對話中可見，女生耐心盡失，不悅地說「那就好了啊，可以停止了嗎？我真的不想跟你說話都在說這一件事，開開心心收下可以嗎？」

▲女生講到最後不開心了。（圖／翻攝自爆廢1公社）

眼看雙方僵持不下，原po竟不要命地說，「妳吃藥了嗎？」一席話瞬間引爆炸彈，女生氣噗噗地結束對話，怒喊「我要去喝酒了啦，氣死我了！」

對此，網友們一面倒喊母湯，「買一件一樣的給她阿！阿不就可以在一起了，你484沒交過女朋友」、「果然是單身狗」、「送個禮物在那邊盧，還問吃藥了沒，真的是歹到頂」、「憑實力在單身」、「女人通常送你，都是希望你回送，你退她，根本打臉她」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。