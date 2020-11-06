正妹「砸52萬開150瓶香檳」灑包廂慶生擺爛　貧父掏老本求和解

▲大陸年輕女子石媛在生日派對上狂點洋酒、香檳炫富，結果結帳時付不出12.1萬元（約新台幣52.2萬），最後被判緩刑2年。（示意圖／PIXABAY）

圖、文／CTWANT

大陸年輕女子石媛（化名）家境不好，卻喜歡奢華，在生日派對上狂點洋酒、香檳炫富，結果結帳時付不出12.1萬元（約新台幣52.2萬），最後被判緩刑2年。而他的老父親為了減輕女兒刑責，拿出自己打工好幾年辛苦存的積蓄與業者和解。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，石媛以辦生日派對的名義，在店內消費了路易十三洋酒、150瓶香檳，沒想到一群人幾乎沒喝，反而是把酒豪灑在包廂內，行為極度奢華。等到結帳時，石媛擺爛跟業者討價還價，表明就是沒錢，不然怎麼樣，因此被告上法院。

檢方認為，石媛以非法佔有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，且數額較大，依詐騙罪追究其刑事責任。石媛父親在案子審理期間，拿出自己多年辛苦打工賺的錢，賠償業者4萬多（約新台幣17.2萬）的酒水成本損失，換取和解。

不過石媛仍要為自己的行為付出代價，靜安區人民法院法官近日依詐騙罪，判石媛2年有期徒刑，可以緩刑，並處罰5000元（約新台幣2.1萬元）。

針對此案件，檢方表示，石媛年紀20歲初，本身家庭不富裕，但喜歡享受高檔消費，經常出入KTV進行大額消費，為了滿足一時的快感，做出荒誕行為，不僅將父親幾年打工攢的錢在短短數個小時內揮霍殆盡，自己還將面對法律的懲處，提醒大家，消費時要理性冷靜，切勿進行與自己消費能力不相配的消費。

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