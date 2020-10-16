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倫敦男友稱禮物「卡在海關」　高雄癡情女信了差點匯出14萬

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▲▼高雄小港一名女子險遭詐騙集團騙錢 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲詐騙集團利用網路交友軟體詐騙，黃小姐險遭騙14萬。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

13日下午2點多，高雄小港分局漢民派出所接獲銀行來電，指出有一名37歲的黃姓女子表示，她的外國朋友要求她匯款給貨運公司，讓行員覺得十分可疑因此報警，警方到場發現女子是要匯錢給在交友軟體上認識暱稱「Friedrich」的英國籍男子。對方表示他有禮物要遠從倫敦寄來台灣，但手邊的錢不夠，導致物品在海關被擋下，希望黃小姐匯出台幣14萬，警方立刻戳破愛情騙子謊言，成功阻詐。

黃小姐向警方表示，之前她多次網路交友被騙，損失金額甚鉅，每次報案時警方總是苦口婆心告訴她，不要相信對方的花言巧語，不要被愛情的美好沖昏了頭，一定要多方小心求證。因此黃小姐這次聽到對方要寄禮物來，卡在海關，要她先匯款14萬，她學聰明先來銀行求證，銀行行員聽完覺得應該是詐騙，才幫她報警請求警方前來查證。

▲▼ 高雄小港一名女子險遭詐騙集團騙錢 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲詐騙集團使用的網路暱稱。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方仔細查看黃小姐與Friedrich之間LINE的對話後，告知黃小姐這是詐騙集團的慣用話術，會持續要求黃小姐匯款，請黃小姐立刻將此人封鎖，不要再與對方聯絡。黃小姐聽聞忍不住嘆了一口氣，沒想到她網路交友，又再次遇到詐騙集團，他多謝警方與銀行行員熱心協助，這次才沒有讓詐騙集團得逞。

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