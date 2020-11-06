「輪胎破到剩框」照上國道！女三寶聽砰一聲：以為沒事就走了

▲車右前輪竟然剩下輪框。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）



記者崔子柔／綜合報導

一名女網友昨日在「爆廢1公社」PO文表示，前幾天送貨到一半聽到「砰一聲」，以為底盤撞到，下車查看後覺得沒什麼問題，就繼續開上國道，結果到了下一站發現根本「爆胎」，連後方車主也嚇到：實在太命大。

原PO表示，前幾天下午開車出門送貨，路上有聽到「砰一聲」，到定點後用手電筒查看車底，覺得沒甚麼問題就繼續開往第2站。

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原PO指出，路上就覺得怪怪的，方向盤也很難操控，但因為趕著出貨還是開上高速公路，前往中山區，「一路上開得很慢，因為我感覺好像在開碰碰車一樣」，到了第2站時，下車看見客人驚恐的表情才知道，「輪胎已經破了」！

▲原PO發文。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）



原PO表示，下車看見這景象自己都快嚇尿，連後方的車主也說，「這樣子還可以從高速公路開來，實在是太命大了」，並馬上拍照傳給老公質問「你裝這什麼輪胎阿！」。最後聯繫信用卡道路救援才解決，所幸沒有出事。

文章一出就引起網友熱烈討論，不少人傻眼輪胎破成這樣還能繼續開，「破胎還不知道可以開那麼遠，看來也是數字寶」、「高速碾過2次東西破胎+框的經驗（左前輪右前輪各一次）破掉立馬下沉方向盤變重，你居然還能繼續開」、「邊開邊練無敵風火輪？」。

▼不少網友看傻眼。（圖／翻攝自臉書／爆廢1公社）

