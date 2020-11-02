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戶頭冒出100萬！「財富女神」王宥忻怕詐騙　全部領出到警局報案

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記者張君豪／台北報導

歌手王宥忻日前曾自曝在北投豪宅飼養草泥馬引發話題，2日上午她到北投警分局報案，原來王在上月30日對帳發現有人匯款100萬到她的戶頭裡，經過幾天查詢親友排除匯款人後，擔心引發後續法律問題，2日上午提領該筆100萬元現金，到北投警分局長安派出所報案請求協尋。

▲網紅王宥忻2日上午11點到北投警分局報案求助。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅王宥忻2日上午11點到北投警分局報案求助。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅王宥忻2日上午11點到北投警分局報案求助。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅王宥忻2日上午11點到北投警分局報案求助。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，王宥忻上周五就接到銀行人員來電：「有民眾匯款帳號輸入錯誤，錢匯到你的帳戶」，王擔心是詐騙集團來電，對帳後發現真的帳戶有筆100萬匯款存入，經向親友查詢確認不是認識對象匯錯後，2日決定提領這筆「天上掉下來的一百萬」到警局求助協尋匯款失主。

對此警方表示，會快速聯絡銀行查詢匯款人身分，也呼籲民眾，若帳戶出現不明的款項匯入，最好第一時間聯絡銀行查詢，一般金融行庫在確認匯款，入款帳戶持有人意向後，可透過系統主動撥回錯匯款項；民眾千萬別擅自提領花用以免吃上侵占罪官司。

▲▼王宥忻財富女神。（圖／翻攝臉書《王宥忻財富女神》）

王宥忻從歌手變財富女神。（圖／翻攝臉書《王宥忻財富女神》）
 

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