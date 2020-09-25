「健康、質感、大品牌」！名主播簡立喆中秋送禮三原則　「白蘭氏頂級官燕窩」好好寵愛身邊的人

▲知名主播簡立喆在螢光幕前形象專業、清新亮眼，因為工作關係經常與不同人接觸，每逢佳節都會送禮給親友、長輩，此次她也大方公開她的送禮準則。（圖／記者周辰亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

中秋佳節即將到來，今年的中秋禮盒準備好了嗎？來看看名人的中秋送禮準則！知名主播簡立喆，在螢光幕前陽光、亮麗的形象累積不少粉絲，她也經常在臉書上和網友們互動，親切感十足的風格更是圈粉無數，因為工作的關係，需要經常跟不一樣的人合作，不乏有長輩、圈內前輩等等，逢年過節的時刻，送禮就是一門大學問，除了要有別出心裁的創意之外，了解送禮對象的喜好和「送禮」的經驗累積也是一大關鍵！

▲簡立喆努力維持自身健康的好氣色，送禮時她也會以自己喜歡愛用為出發點，希望身邊的親友都可以受惠。

東森新聞台出身的簡立喆，現在不僅是ETtoday新聞雲主播，同時也是《星光好選喆》節目主持人暨製作人，演講、主持、各類合作等活動邀約不斷，幾乎天天滿檔的她，究竟是如何在繁忙的日程中維持亮眼的好氣色？簡立喆表示，因為工作關係，在鏡頭上呈現出來的樣子非常重要，所以除了上妝之餘，把氣色維持好是最大重點，相當注重保養程序的她，日常生活中會勤敷臉、上適合自己的保養品，此外，除了維持充足睡眠、均衡飲食和固定的運動習慣外，也會補充能夠滋養美顏的燕窩，燕窩豐富的營養成分能讓臉蛋Q彈透亮，這也是不少名媛女星可揮別瓶瓶罐罐的密技，靠食補即可吃出由內而外的好命顏！

▲送禮送的不只是心意，更是簡立喆對於健康的堅持。

現代人生活壓力大，作息不正常、三餐不定時是很常見的事情，簡立喆分享，自己以前也經常睡眠不足、或是餓到超過用餐時間還沒進食，只能隨便塞點東西果腹就得繼續工作，但現在的她認為「健康才是最重要的，均衡飲食、不要狂吃，會物極必反。」她笑道，說到現在的飲食原則，簡立喆大方分享，就算外食或購買保健食品都會選擇經過認證的大品牌。也因為工作的關係，需要經常跟形形色色的夥伴合作，其中不乏有長輩、圈內前輩等等，每到逢年過節的時刻，送禮便是一門大學問，除了要有別出心裁的創意之外，了解送禮對象的喜好和「送禮」的經驗累積也是一大關鍵！

▲因為過去曾有過在職場上的NG送禮經驗，讓她直呼「好糗」，現在她在挑選禮品時多半會選擇實用又能保養健康的保健品。

簡立喆談到中秋送禮，坦言自己也曾有過「NG」的送禮經驗，一般人對於中秋節的印象不乏是烤肉、吃月餅，送吃的也是最常見的選擇，但她卻曾在送出月餅後，聽到收禮人不好意思地回覆：「我在控制飲食…」，頓時讓她覺得「好糗」！在職場上大家都有非常高的機會收到月餅或糕點禮品，也因此「大家應該都曾有中秋節後調整身體的經驗⋯⋯」說出眾人心聲的她，後來在挑選禮物時都會盡量避開較油、較甜的食物，像是月餅、零嘴等，雖然美味、也能滿足口腹之慾，吃多了卻容易造成身體負擔，簡立喆更是一語道破 :「而且大家家裡應該都不缺月餅，送多了最後吃不完也浪費。」至於現在的送禮準則？她說：「因為自己注重健康，所以現在送禮我會選擇營養品，像是燕窩等，在克盡禮數之餘，也能滋補養身。」

▲溫和滋補的燕窩禮盒向來是送禮時的首選，搭配跨界藝術打造出的禮盒外觀，顯得大器又得體。

燕窩向來都是養生滋補的首選，與中藥裡的蔘、茸、桂並列四大補品之一，溫和滋補的特性，也是長輩及女性偏愛的養顏好氣色食材，除了日常很適合拿來好好寵愛自己外，更是送禮時拿出場絕對走路有風且低失誤的好選擇！

▲白蘭氏頂級官燕窩禮盒大氣具質感，送禮的人和收禮的人都相當有面子。

簡立喆表示，送禮要考慮收禮對象的需求及喜好，如果是長輩或是敬重的前輩，那麼禮盒包裝與設計絕對也是她會考量的因素，感覺有一點奢華，才能達到讓人眼睛一亮的吸睛效果，此次禮盒外觀是與當代藝術家董陽孜的跨界合作，讓收到的人忍不住驚呼，能收到真的太受寵若驚了，幸福感大大提升！



不論是生活還是職場上人脈就是最好的投資，跟著名主播的送禮法則準沒錯！透過佳節送上滿載心意與質感的白蘭氏頂級官燕窩禮盒，趁著今年中秋好好寵愛身邊的人吧！